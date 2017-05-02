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Специалисты Минприроды Алтайского края совместно с егерями произведут учет барсуков и сурков, обитающих в охотничьих угодьях и на особо охраняемых природных территориях.

Как сообщается, животных будут считать в 60 муниципальных образованиях с участием более 100 специалистов. Это мероприятие проводится для рационального использования охотничьих ресурсов, а также сохранения диких животных и среды их обитания.

Сейчас, как уточняют специалисты, численность сурков и барсуков в регионе стабильна. Это позволяет использовать эти охотничьи ресурсы. В прошлом году на Алтае обитало более 20 тысяч сурков, барсуков — около 35 тысяч особей.