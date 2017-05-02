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Известный детский писатель, классик советской литературы Анатолий Алексин скончался на 93-м году жизни, передает РИА Новости.

Известно, что он умер в Люксембурге. Первый сборник повестей Анатолия Гобермана, работавшего под псевдонимом Алексин, был издан в 1950 году.

Он является автором таких произведений, как "В стране вечных каникул", "Мой брат играет на кларнете", "Звоните и приезжайте".

В 1978 году за повести "Действующие лица и исполнители", "Третий в пятом ряду", "Позавчера и послезавтра", "Безумная Евдокия" он был удостоен Государственной премии СССР.

Кроме того, по сценариям Алексина сняты такие фильмы, как "Ура! У нас каникулы!", "Поздний ребенок", "Расписание на завтра", "Очень страшная история".



