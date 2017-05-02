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Самый старый житель планеты Земля Содимеджо скончался в возрасте 146 лет на острове Ява в Индонезии, сообщает сайт газеты "Известия".

Отметим, что мужчина появился на свет 31 декабря 1870 года. Но точный его возраст неизвестен, ведь в Индонезии учет рождаемости начали вести в 1900 году.

Содимеджо начал плохо себя чувствовать в начале апреля. Его положили в больницу. Когда его выписали домой, он почти ничего не ел.

Мужчина пережил всех своих родственников — десятерых братьев, четырех жен и всех своих детей.

