Фото: пресс-служба Кремля
Переизбрания Владимира Путина на новый срок в следующем году хотели бы 64% россиян, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на данные опроса "Левада-Центра".
22% респондентов заявили, что хотели бы видеть в кресле главы государства нового человека. Еще 14% участников исследования затруднились дать ответ.
Сам опрос был проведен с 31 марта по 3 апреля среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
Отмечается и то, что по аналогичной выборке социологи провели опрос 21-24 апреля. У респондентов спрашивали, за кого бы они отдали голоса, если бы президентские выборы прошли в ближайшее воскресенье.
"Интерфакс" также пишет, что в этом случае Путина поддержали бы 48% россиян в целом и 83% "от тех опрошенных, кто готов голосовать на этих выборах и определился, за кого будет голосовать".
3% опрошенных в целом и 5% тех, кто определился, готовы отдать голоса за Владимира Жириновского. За Геннадия Зюганова — 3% и 4% соответственно, за главу Минобороны Сергея Шойгу — 1% и 2% соответственно, за оппозиционера Алексея Навального — 1% и 2% соответственно.
"По 1% россиян в целом и тех, кто определился с выбором, поддержали бы премьер-министра Дмитрия Медведева и лидера "Справедливой России" Сергея Миронова", — добавляет издание.
Комментарии
люди, одумайтесь, пусть новый будет, а то скоро "сосиски сраны" будем слушать в докладах....
Заказная статистика!
под суд в гаагу вместе со сворой
Нет уверенности в завтрашнем дне.
"поплыл" кремлёвский сиделец, революцию организует Навальный, а потом и Ходорковский в опломбированном вагоне с кредитами МВФ приедет , всё как обычно,
Кто врет и себе и друг-другу и память не служит уму. Для тех, история ходит по кругу - из грязи, по крови, во тьму.
Снова Ложь. Неужели никто не понял до сих пор, куда Путин ведёт страну?
2.05.2017 11:57
гость
Факт! Тебя и твою свору под суд в Гаагу.
....вон по заснеженной белой тундре стадо оленей ведет Шойгу. вон все дела и заботы брося медведев на нерест ведет лосося чтоб показать как метать икру. уймы дел бесполезных посути день закатился как скомканный блин я немигая смотрел как путин в небе вел журавлиный клин