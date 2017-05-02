Фото: кадр из видео NHK

Пожилая женщина на малолитражном автомобиле в Японии не справилась с управлением, врезалась в стеклянные двери клиники и проехала несколько метров по зданию. Об этом пишет "Лайф".

Как сообщается, ЧП случилось в японском городе Оита. Автомобиль разбил стеклянные двери и остановился в приёмном отделении напротив регистратуры. В результате происшествия пострадали пять человек.

Есть информация, что на авто был прикреплен знак, свидетельствующий о том, что им управляет человек с ограниченными возможностями.