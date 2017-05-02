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Цены на продовольственные товары в Алтайском крае за прошедший месяц практически не изменились, сообщает региональное Минэкономразвития, ссылаясь на данные Алтайкрайстата.

Так, в апреле индекс потребительских цен составил 100,1% . Минимальный прирост цен регистрируется уже второй месяц.

При этом цены на продовольственные товары, в том числе на продукты питания, в апреле оставались на уровне предыдущего месяца.

"В Алтайском крае за четыре месяца текущего года инфляция сложилась в 2,6 раза ниже, чем за четыре месяца прошлого года. На продовольственные товары прирост цен замедлился в 3,7 раза по отношению к аналогичному периоду 2016 года, на непродовольственные товары — в 2,1 раза, на услуги — в 3,9 раза", — добавляют в Минэкономразвития региона.

Кроме того, в апреле зарегистрировано и удешевление некоторых продуктов — сливочного масла, молока, плавленых сыров, яиц, мясного фарша, сахара, мороженой рыбы, круп.