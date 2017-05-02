Фото: kkftonus.ru
21-летняя девушка получила перелом позвоночника, катаясь с горки в аквапарке "Аквамир", расположенном в Новосибирске, пишет портал ngs.ru.
Как сообщается, ЧП произошло 1 мая. Девушка застряла в трубе, затем в нее врезался спускавшийся следом за ней по этому же водному аттракциону молодой мужчина. В итоге девушку отвезли в больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у нее перелом позвоночника.
Травму получил и парень — у него перелом ноги. СКР по данному факту назначил проверку. Как пишет издание, это не первый случай травмирования в данном аквапарке.
Комментарии
Это была БОЛЬШАЯ девушка?
Похоже. Раз об неё ногу сломали.
да какая разница, большая/маленькая. Хоть какая! В парке есть ограничения по параметрам веса/роста/объемов? нет! Вот и пусть привлекают по полной собственников этой трубы.
А девушке и парню здоровья!
Девушка как раз таки маленькая (скорее всего и не хватило веса чтоб пролететь петлю) , учтите что парень больше весом и скорость на горке приличная. видели как девушку уносили. Стало жутко спускались за 3 человека перед ней
И куда смотрели инструкторы? Нельзя выпускать следующего, пока внизу не дадут отмашку о том, что аттракцион свободен.
И куда смотрели инструкторы?
Вот это правильно!
инструкторы дубилы полные, совсем там там не следят что ли???