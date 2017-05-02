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21-летняя девушка получила перелом позвоночника, катаясь с горки в аквапарке "Аквамир", расположенном в Новосибирске, пишет портал ngs.ru.

Как сообщается, ЧП произошло 1 мая. Девушка застряла в трубе, затем в нее врезался спускавшийся следом за ней по этому же водному аттракциону молодой мужчина. В итоге девушку отвезли в больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у нее перелом позвоночника.

Травму получил и парень — у него перелом ноги. СКР по данному факту назначил проверку. Как пишет издание, это не первый случай травмирования в данном аквапарке.