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Смертность от управляемых причин снизилась в Алтайском крае по итогам первого квартала 2017 года, сообщили в региональном правительстве, ссылаясь на данные статистики.

Так, от болезней органов дыхания умерло на 17,7% меньше людей, от новообразований — на 3,6%, от болезней органов пищеварения — на 1,2%, от болезней органов кровообращения — на 2,2%.

За первый квартал 2017 года в регионе родилось более 6,2 тысячи детей, коэффициент рождаемости составил 10,7 детей на 1000 жителей.

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Также краевые власти подчеркивают, что по итогам 2016 года суммарный коэффициент рождаемости — число детей, родившихся у одной женщины на протяжении всего репродуктивного возраста — составил 1,777.

Данный показатель выше, чем в среднем по России (1,762).