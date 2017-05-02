Фото: barnaul.org

Жители Барнаула, желающие принять участие в акции "Бессмертный полк", в этом году будут идти в двух колоннах по площади Сахарова. Об этом пишет официальный сайт администрации краевой столицы со ссылкой на председателя городского комитета по культуре Валерия Паршкова.

Отметим, что Барнаул уже в пятый раз примет участие в этой акции. Движение колонн начнется 9 мая в 10.40. Однако на площади Сахарова колонны будут идти двумя потоками. Ранее колонны, сформированные на четной и нечетной сторонах проспекта Ленина, сливались в одну.

Колонны будут формироваться по четной и нечетной сторонам проспекта Ленина. На нечетной стороне в полк можно будет встать от улицы Молодежной до площади Октября.

Шествие в этом году откроет праздничная колонна ретроавтомобилей военного времени. Далее барнаульские студенты понесут штандарты с названием полков и дивизий, сформированных на Алтае, а курсанты военно-патриотических клубов будут нести фотографии героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы.