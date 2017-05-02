Фото: altairegion22.ru
Сенатор от Алтайского края Михаил Щетинин и депутат Госдумы Даниил Бессарабов исполнили композицию о любви к своему региону.
На сцене с микрофонами в руках политики оказались во время праздника "Цветение маральника" 29 апреля, которым на "Бирюзовой Катуни" открыли летний туристический сезон.
Видео с исполнением песни о любви к Алтаю Даниил Бессарабов выложил на своей странице в Instagram.
Напомним, что на "Цветение маральника" в этом году собралось около 20 тысяч гостей.
Комментарии
Место клоунов на сцене, все верно.
все о народе думают!
Да, политики у нас петь хорошо умеют!
Писал этому Щетинину и Карлину в августе ещё 2013 года на официальном сайте Алтайского края, по вопросу помощи в получении образования сыродела, (это официальное обращение требует обязательный ответ) до сих пор никакого ответа не было.
Помним ваше письмо. Только вы так торопились, что захотели обучиться сыроедению. А с этим обучением никто в Администрации края вам не поможет.
Спасибо за ответ, хоть и с опозданием.