Фото: altairegion22.ru

Сенатор от Алтайского края Михаил Щетинин и депутат Госдумы Даниил Бессарабов исполнили композицию о любви к своему региону.

На сцене с микрофонами в руках политики оказались во время праздника "Цветение маральника" 29 апреля, которым на "Бирюзовой Катуни" открыли летний туристический сезон.

#Бессарабов #ЕР #ЕРвТвоемРегионе #ЦветениеМаральника #АлтайВсеНастоящее На празднике цветения маральника A post shared by Даниил Бессарабов (@bessarabovdv) on Apr 29, 2017 at 9:07pm PDT

Видео с исполнением песни о любви к Алтаю Даниил Бессарабов выложил на своей странице в Instagram.

Напомним, что на "Цветение маральника" в этом году собралось около 20 тысяч гостей.