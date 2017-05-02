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Полицейские в Барнауле задержали 24-летнюю девушку, которую подозревают в краже денег с банковского счета ее знакомого, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как сообщается, девушка попросила своего знакомого оформить на себя банковскую карту, пользоваться которой будет она. Мужчина получил карту и отдал ее знакомой. В свою очередь, девушка подключила к ней услугу "интернет-банк" на свой телефон и тем самым получила доступ к счету потерпевшего.

В итоге за пару недель она списала со счета мужчины более 100 тысяч рублей. Когда мужчина обнаружил пропажу, он обратился в полицию. Полиция выяснила, кто похитил деньги. Однако девушка успела потратить деньги по своему усмотрению. Сейчас она задержана. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.