Фото: администрация Барнаула
Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Барнауле, к 9 мая получат от администрации краевой столицы в подарок постельное махровое белье. Об этом в четверг, 27 апреля, рассказали на заседании оргкомитета "Победа" под руководством главы администрации города Сергея Дугина.
Так, в этом году ветераны войны получат в подарок махровое постельное белье за 1420 рублей. Подарки уже начали доставлять ветеранам, начиная с 25 апреля. Ветераны получат белье от администрации Барнаула вместе с подарком от краевых властей. В него, напомним, вошел продуктовый набор, состоящий из натурального меда, сервелата, мясных полуфабрикатов, алтайского сыра, растительного масла, сиропа шиповника, конфет, печенья и халвы.
Для "блокадников", тружеников тыла к 9 мая также будут подготовлены подарочные наборы в виде специальной сумки, на которой будет вышита эмблема 72-летия Победы. Стоимость сумки равна 940 рублям.
Как сказал на заседании оргкомитета Сергей Дугин, все подарки должны быть вручены ветеранам в торжественной обстановке.
"Нужно учесть в подготовке к празднику все моменты, чтобы у горожан, а прежде всего ветеранов, осталось хорошее впечатление от него", — сказал Сергей Дугин.
Отметим, что на празднование Дня Победы будет выделено из краевого бюджета 12,5 миллионов рублей.
В этом году было принято решение, что на Парад Победы в Москву не поедут ветераны войны из нашего региона. Это связано с физическим состоянием ветеранов. Кроме того, принято решение взять паузу с реконструкцией боевых действий, которая два года подряд проходила на площади Сахарова в Барнауле.
Отметим, что в рамках торжеств традиционно к юбилею Победы пройдет построение войск Барнаульского гарнизона, акция "Бессмертный полк", концертные программы, спортивные мероприятия, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, выставки, а также легкоатлетическая эстафета "Кольцо Победы". В построении войск Барнаульского гарнизона примут участие около 1000 человек.
Комментарии
Плюс поставим Дугину и команде.
а миски?
Подарки едой это шедевр росии.
Еда - это... Крупа с червями? Черви без крупы?
2.05.2017 14:21
Алекс
А вам 10рэ за комментарий
У меня мама блокадница, вчера хвасталась постельным комплектом, очень довольна.
Привезли на дом, никуда ходить не пришлось. Вообще, блокадников администрация города всегда поздравляет с праздниками и дарит подарки. Чаще, конечно, продуктовые.
Не пишите про червей и прочую чушь, всегда все качественное.
Не привыкли мы просто к тому, что о ком-то еще заботятся, вот и лезет из нас недоверие и сарказм. А стариков город не забывает.
Их и осталось то - по пальцам пересчитать.
молодцы что не забывают! Хорошие подарки! Ветеранам главное внимание, чтобы о них не забывали! А в подарок хоть коврижка сахаром посыпанная, им всё равно!
Здоровья всем ветеранам!
Я так понимаю, продуктовые ритейлеры АК нашли, наконец, куда сбагрить свою просрочку?
Всегда дарю деньгами. Пусть решают сами, что им необходимо купить.
.05.2017 16:01
Deckman
Я так понимаю, продуктовые ритейлеры АК нашли, наконец, куда сбагрить свою просрочку?
Вы видели эту просрочку, чтобы такое писать? Не ищите дерьмо там, где его нет.
2.05.2017 15:35
Наденька,не знаю как Вас,а меня коробит вот эта фраза:ветеранам вместе с едой к 9 мая подарят махровое белье и сумки.Через 70 лет,в стране-победительнице,без преувеличения,святым людям-ветеранам,ПОДАРЯТ!ЕДУ!!!
Не знаю,что с нами произошло.Насколько глубоко цинизм въелся в нас.По мне так или совсем не писать об этом,или делать это максимально тактично!
Низкий поклон ветеранам,и просто пожилым!И Здоровья,это самое главное и нужное для них.А подарки-знаки внимания на память,пусть будут душевными.Все,что угодно,что можно взять в руки,обратить свой взор,прижать к сердцу.Но,уж точно-не еда.
Как понять- наборы в виде сумки?
.05.2017 16:09
- гость -
2.05.2017 15:35
Наденька,не знаю как Вас,а меня коробит вот эта фраза:ветеранам вместе с едой к 9 мая подарят махровое белье и сумки.Через 70 лет,в стране-победительнице,без преувеличения,святым людям-ветеранам,ПОДАРЯТ!ЕДУ!!!
Если Вам далеко ЗА..., то, возможно, для Вас я и Наденька.
Меня ничего не коробит. Я знаю как жила наша семья при СССР, на моря мы не ездили. Я видела пустые полки в магазинах и коробки "Птичьего молока" по праздникам, которые выдавали на предприятиях. А, нет, полки были не пустые - на них лежали "шоколадные плитки", т.е. "пластилин".
Моей бабушке - труженице тыла, вкалывавшей в войну в селе за "палочки"-трудодни, после войны не платили пенсию.
Когда в нашей стране было по-другому?!
А теперь поймите о ком идет речь. Эти люди пережили голод, для них продуктовый подарок - важно. У моей мамы нас трое, она не одинокая пенсионерка, всем обеспечена, но ее каждый раз радует этот подарок.
Я не администрацию защищаю, а мать. Не надо писать о просрочке и прочих гадостях. Им важен этот подарок, вот и вся правда.
2.05.2017 16:20
Надежда,если Вам официоз так приятен,судя по тому,как Вы описали СССРовскую жизнь,Вы слишком юны.Вы не захватили немного другой период,кода простой рабочий ездил на моря,и на полках магазинов был несколько другой ассортимент.Я захватил,и видимо мне действительно далеко ЗА,о чем я никогда не думал.И все-же понимаю,о ком идет речь.Эти Люди,действительно пережили голод,НО!Для них не продуктовый подарок важен,а ВНИМАНИЕ.Многие из них действительно обеспечены,и способны сами подарить нам этот чертов сервелат,или банку вражьей тушенки.Но,как Вы думаете,они станут опускаться до этого?Наши милые старики из кожи вон вывернуться,но подарят доче/внуче что-либо материальное.Все равно-путевку к побежденным,или простенькие носочки-самовязы,и никогда не мешок крупы.Как то так.
Моему отцу было в 42 году 12 лет, его отец ушел на фронт, а мама умерла. Он с 3-мя братьями, мал мала меньше, попали в детдом. Самое большое лакомство было -это в поле поймать и зажарить сусликов. А сейчас наши власть -олигархи (про сына Рогозина слышали), никак не примут закон о детях войны. Вот уже 2-е мая , а никаких подарков родителям нет. Да они не кашу с простынью заслужили, а хорошую машину, городская власть создала бы бригаду, которая помогала бы ремонт делать, раньше были тимуровцы, и сейчас что-то бы организовали. А то в прошлом году скатерти подарили и валяются они теперь, кому они сегодня нужны