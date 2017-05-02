Фото: администрация Барнаула

Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Барнауле, к 9 мая получат от администрации краевой столицы в подарок постельное махровое белье. Об этом в четверг, 27 апреля, рассказали на заседании оргкомитета "Победа" под руководством главы администрации города Сергея Дугина.

Так, в этом году ветераны войны получат в подарок махровое постельное белье за 1420 рублей. Подарки уже начали доставлять ветеранам, начиная с 25 апреля. Ветераны получат белье от администрации Барнаула вместе с подарком от краевых властей. В него, напомним, вошел продуктовый набор, состоящий из натурального меда, сервелата, мясных полуфабрикатов, алтайского сыра, растительного масла, сиропа шиповника, конфет, печенья и халвы.

Для "блокадников", тружеников тыла к 9 мая также будут подготовлены подарочные наборы в виде специальной сумки, на которой будет вышита эмблема 72-летия Победы. Стоимость сумки равна 940 рублям.

Как сказал на заседании оргкомитета Сергей Дугин, все подарки должны быть вручены ветеранам в торжественной обстановке.

"Нужно учесть в подготовке к празднику все моменты, чтобы у горожан, а прежде всего ветеранов, осталось хорошее впечатление от него", — сказал Сергей Дугин.

Отметим, что на празднование Дня Победы будет выделено из краевого бюджета 12,5 миллионов рублей.

В этом году было принято решение, что на Парад Победы в Москву не поедут ветераны войны из нашего региона. Это связано с физическим состоянием ветеранов. Кроме того, принято решение взять паузу с реконструкцией боевых действий, которая два года подряд проходила на площади Сахарова в Барнауле.

Отметим, что в рамках торжеств традиционно к юбилею Победы пройдет построение войск Барнаульского гарнизона, акция "Бессмертный полк", концертные программы, спортивные мероприятия, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, выставки, а также легкоатлетическая эстафета "Кольцо Победы". В построении войск Барнаульского гарнизона примут участие около 1000 человек.