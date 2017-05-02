Алтайское отделение партии "Единая Россия" завершило переезд в новое помещение. Несколько последних лет его штаб-квартира располагалась по адресу: Барнаул, проспект Комсомольский, 118. Новый адрес — Барнаул, улица Ползунова, 26.
В трехэтажном здании на Ползунова, как указано в системе "Дубль-гис", располагается 26 организаций, в основном небольшие частные компании. Здесь же находится Алтайский краевой союз потребительских сообществ, который возглавляет бывший депутат регионального парламента, единоросс Виктор Красилов.
Больше о партии в проекте "Единая Россия. Перезагрузка".
Новый офис, как рассказали в "ЕР", больше предыдущего.
По нашей информации, партия сама приняла решение переехать на новое место. Но по каким причинам? Возможно, после смены руководства и проведения так называемой "перезагрузки".
Не исключено, что дело в разладе партии и топ-менеджеров банкротящейся строительной компании "Стройгаз" Сергея Белоусова и Всеволода Кондратьева. Здание на Комсомольском принадлежит этой компании. Белоусов хоть и стал снова сенатором от законодательной власти региона, где большинство — единороссы, но не вошел в обновленный Президиум политсовета партии и сложил полномочия президента Алтайского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития партии. Не имеет сейчас руководящих постов и депутат АКЗС Кондратьев, который также не вошел в новый Президиум.
Комментарии
ну не пытайтесь как банкфакс искать ИИНТРИГИИ, тема о смене офиса ЕР известна уже давно, и должна была осуществляться вроде как сразу после выборов осенью. Но видать действительно отложили до ротации, чтобы некоторые сотрудники туда уже не переезжали, хехе. Очевидно же, что банкротящийся стройгаз стал заламывать ценик. Или обиделся
Обижено заламывать ценник.