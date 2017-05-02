Алтайское отделение партии "Единая Россия" завершило переезд в новое помещение. Несколько последних лет его штаб-квартира располагалась по адресу: Барнаул, проспект Комсомольский, 118. Новый адрес — Барнаул, улица Ползунова, 26.



В трехэтажном здании на Ползунова, как указано в системе "Дубль-гис", располагается 26 организаций, в основном небольшие частные компании. Здесь же находится Алтайский краевой союз потребительских сообществ, который возглавляет бывший депутат регионального парламента, единоросс Виктор Красилов.

Больше о партии в проекте "Единая Россия. Перезагрузка".



Новый офис, как рассказали в "ЕР", больше предыдущего.

По нашей информации, партия сама приняла решение переехать на новое место. Но по каким причинам? Возможно, после смены руководства и проведения так называемой "перезагрузки".

Не исключено, что дело в разладе партии и топ-менеджеров банкротящейся строительной компании "Стройгаз" Сергея Белоусова и Всеволода Кондратьева. Здание на Комсомольском принадлежит этой компании. Белоусов хоть и стал снова сенатором от законодательной власти региона, где большинство — единороссы, но не вошел в обновленный Президиум политсовета партии и сложил полномочия президента Алтайского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития партии. Не имеет сейчас руководящих постов и депутат АКЗС Кондратьев, который также не вошел в новый Президиум.