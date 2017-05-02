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ТОП-10 самых денежных вакансий Барнаула по итогам апреля составили аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter.

Наиболее высокооплачиваемым предложением стала ставка директора по логистике с вознаграждением от 140 тысяч рублей до 250 тысяч рублей в месяц.

На втором месте вакансия коммерческого директора с заработком от 100 тысяч рублей.

Такую же зарплату предлагают на постах руководителя проекта по международной торговле и директора по персоналу.

Полный ТОП-10 выглядит следующим образом:

Директор по логистике — от 140 до 250 тысяч рублей;

Коммерческий директор — от 100 тысяч рублей;

Руководитель проекта по международной торговле — от 100 тысяч рублей;

Директор по персоналу — от 100 тысяч рублей;

Руководитель по привлечению юридических лиц — от 90 тысяч рублей;

Геодезист строительных и монтажных работ — от 80 до 90 тысяч рублей;

Зернотрейдер — от 80 тысяч рублей;

Главный технолог пищевого производства — от 70 тысяч рублей;

Главный бухгалтер с функциями финансового директора — от 70 тысяч рублей;

JavaScript-разработчик (HTML5, CSS#) — от 70 тысяч рублей.

Исследование проводилось Службой исследований HeadHunter в апреле 2017 года.