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Пьяный житель села Майма на "девятке" сбил насмерть пешехода в Горно-Алтайске и скрылся с места аварии.

Как сообщили в республиканском МВД, трагический инцидент произошел около 00:20 1 мая на проспекте Коммунистическом. Известно, что за рулем ВАЗ-2109 находился 42-летний мужчина. Он допустил наезд на переходившего дорогу 44-летнего жителя Майминского района.

"Водитель скрылся с места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся. Пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП", — уточняют в полиции.

Через полчаса после аварии виновник ДТП был задержан. С признаками алкогольного опьянения его доставили на медосвидетельствование.

Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка.