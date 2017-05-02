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Пьяный житель села Майма на "девятке" сбил насмерть пешехода в Горно-Алтайске и скрылся с места аварии.
Как сообщили в республиканском МВД, трагический инцидент произошел около 00:20 1 мая на проспекте Коммунистическом. Известно, что за рулем ВАЗ-2109 находился 42-летний мужчина. Он допустил наезд на переходившего дорогу 44-летнего жителя Майминского района.
"Водитель скрылся с места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся. Пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП", — уточняют в полиции.
Через полчаса после аварии виновник ДТП был задержан. С признаками алкогольного опьянения его доставили на медосвидетельствование.
Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка.
Комментарии
Как интересно поняли что он пьян ?
А что, так сложно отличить пьяного человека от трезвого?