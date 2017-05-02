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Торговый павильон загорелся в Барнауле утром во вторник, 2 мая, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Данные о пожаре на территории Индустриального района поступили в 07:42. Ликвидировать возгорание удалось в 07:56.

"На оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве 10 человек и 3 единиц техники, в том числе от МЧС России привлекались 7 человек личного состава и 2 единицы техники", — уточняют в экстренном ведомстве.

О пострадавших не сообщается.