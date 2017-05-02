Фото: свик-тв.рф
Торговый павильон загорелся в Барнауле утром во вторник, 2 мая, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Данные о пожаре на территории Индустриального района поступили в 07:42. Ликвидировать возгорание удалось в 07:56.
"На оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве 10 человек и 3 единиц техники, в том числе от МЧС России привлекались 7 человек личного состава и 2 единицы техники", — уточняют в экстренном ведомстве.
О пострадавших не сообщается.
Комментарии
а это хде?
Как где в Алтайском крае городе Барнауле, что не понятного ))
может я в магазин собрался, а он уже сгорел.