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Полтора года ограничения свободы и штраф в размере одного миллиона рублей получил 51-летний машинист из Барнаула, по чьей вине погиб рабочий в ноябре 2015 года. Об этом сообщает пресс-служба СУСКа по Алтайскому краю.

В ведомстве уточняют, что 51-летний машинист полтора года назад, управляя автомобильным краном, пытался переместить металлический швеллер внутрь строящегося склада на улице Трактовой в Барнауле. К зацепке он допустил рабочего, который не является стропальщиком. Также он не проверил исправность всех механизмов и не предупредил перед подъемом груза звуковым сигналом находившихся около крана лиц о необходимости покинуть зону.

В итоге с крана сорвался 200-килограммовый металлический швеллер и упал на находившегося внутри строящегося склада разнорабочего. 31-летний мужчина был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм.

Машинист свою вину не признал, но она была доказана.