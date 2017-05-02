Фото: altai-krai.sledcom.ru
Полтора года ограничения свободы и штраф в размере одного миллиона рублей получил 51-летний машинист из Барнаула, по чьей вине погиб рабочий в ноябре 2015 года. Об этом сообщает пресс-служба СУСКа по Алтайскому краю.
В ведомстве уточняют, что 51-летний машинист полтора года назад, управляя автомобильным краном, пытался переместить металлический швеллер внутрь строящегося склада на улице Трактовой в Барнауле. К зацепке он допустил рабочего, который не является стропальщиком. Также он не проверил исправность всех механизмов и не предупредил перед подъемом груза звуковым сигналом находившихся около крана лиц о необходимости покинуть зону.
В итоге с крана сорвался 200-килограммовый металлический швеллер и упал на находившегося внутри строящегося склада разнорабочего. 31-летний мужчина был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм.
Машинист свою вину не признал, но она была доказана.
Комментарии
государство разбогатело на лям,а чуваки поняли что лучше не работать
Подаст на личное банкротство, откуда у мужика лям.
Лучше бы взыскали этот 1кк рублей в пользу супруге погибшего молодого человека и его 11 летнему сыну. Осталась 32 летняя вдова с пацаном на руках, а суд взыскал эти деньги в пользу государства. Что за суд такой? Не от хорошей жизни он пошел на стройки. Погибший имел высшее юридическое образование. Зарплата юриста на предприятии 15-25 тысяч рублей в среднем. Вот и пошел мужик на стройку чтобы семью нормально содержать.