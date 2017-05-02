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Новости

Песков подтвердил проведение телефонного разговора Путина и Трампа

, ИА "Амител"
Разговор должен состояться вечером 2 мая

Фото: derbent.tv

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что президенты РФ и США во вторник, 2 мая, проведут телефонные переговоры. Об этом пишет РИА Новости.

"Разговор подтверждаем", — отметил представитель Кремля.

Как сообщало ранее ИА "Амител" , информацию о предстоящих переговорах разместил Белый дом. Тогда говорилось, что в планах Трампа начать переговоры с Путиным во вторник, 2 мая, в 19.30. Источник в администрации президента США заявил, что темой разговора станет война в Сирии.

С момента вступления Трампа в должность это будет уже третий его разговор с Владимиром Путиным. 

 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

2.05.2017 14:54
- гость -

Небось, с утра у телефона сидеть будет..Позвони мне позвони.. позвони , позвони мне ради Бога, трампам пам пам

0  0
2.05.2017 15:10
-гость-

никак не хотит Трампушка встречаться с самым "могущественным" человеком в мире

0  0
2.05.2017 15:23
- гость -

надо было вместо ВВП Вована или Лексуса у трубки посадить, они бы с Дональдом поговорили как надо

0  0
2.05.2017 16:43
- гость -

U.S. President Donald Trump said he would meet with Kim Jong Un amid heightened tensions over North Korea’s nuclear weapons program if the circumstances were right.

“If it would be appropriate for me to meet with him, I would absolutely, I would be honored to do it,” Trump said Monday in an Oval Office interview with Bloomberg News. “If it’s under the, again, under the right circumstances. But I would do that.”, то есть, вкратце, "при подходящих обстоятельствах я бы встретился с ним, и для меня это было бы честью"

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