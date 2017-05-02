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Более 600 человек примут участие в акции "Бессмертный полк" в Вашингтоне в субботу, 6 мая, сообщает РИА Новости.

Участники акции соберутся у Белого дома и пройдут к мемориалу Второй мировой войны. Шествие будет сопровождать баянист, который будет играть песни военных лет.

Жители Вашингтона, как и участники в российских городах, делают транспаранты, на них приклеивают фотографии своих родственников-фронтовиков.

В прошлом году в американской столице также проходила эта патриотическая акция. В ней тогда приняли участие 650 человек. "Бессмертный полк" пройдет примерно в 20 американских городах. К памятному шествию присоединились Лос-Анджелес, Филадельфия и Бостон.

