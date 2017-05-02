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Финский актер Вилле Хаапасало, который недавно стал еще и телеведущим, снял седьмую передачу "За 30 дней", в которой рассказывает о Горном Алтае. Об этом пишет портал inosmi.ru.

"Горный Алтай на юго-востоке России — настоящее чудо для меня, равнинного жителя, для которого даже финские горнолыжные курорты кажутся вершинами огромной высоты", — признается актер.

Он восхищается бирюзовыми озерами, которые не замерзают даже в морозы. Также он замечает, что в Горном Алтае "везде царит настоящее волшебство". А людей всех религий объединяет одно и то же — зима, которую нужно пережить.

Ведущий признает, что до Алтая можно легко добраться, но путешествовать внутри региона довольно тяжело. Он обращает внимание на плохие дороги, которые затрудняют поездку.

"Дорог нет, на помощь приходят ослы и вертолеты. Для таких труднодоступных мест всегда будут нужны вертолеты. Хотя я уже 25 лет на них летаю, все еще порой бывает страшно", — отмечает Хаапасало.

Напомним, актер приезжал снимать фильм в Республику Алтай летом прошлого года.