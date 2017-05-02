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Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение подготовить законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума.

"Минтруду России (М.А. Топилину), Минфину России (А.Г. Силуанову), Минэкономразвития России (М.С. Орешкину) подготовить проект федерального закона о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения и внести его в правительство Российской Федерации", — сказано в поручении главы правительства, опубликованном на сайте кабмина.

Трем министрам для этого дан срок до 20 мая.

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Напомним, что про необходимость уравнять МРОТ и прожиточный минимум Медведев говорил во время своего недавнего отчета о работе правительства в Государственной думе.