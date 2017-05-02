Фото: premier.gov.ru
Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение подготовить законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума.
"Минтруду России (М.А. Топилину), Минфину России (А.Г. Силуанову), Минэкономразвития России (М.С. Орешкину) подготовить проект федерального закона о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения и внести его в правительство Российской Федерации", — сказано в поручении главы правительства, опубликованном на сайте кабмина.
Трем министрам для этого дан срок до 20 мая.
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Напомним, что про необходимость уравнять МРОТ и прожиточный минимум Медведев говорил во время своего недавнего отчета о работе правительства в Государственной думе.
Комментарии
Это чего вдруг?
Выборы на носу?
хорошее дело
О том, что МРОТ должен быть не ниже прожиточного минимума, президент России Владимир Путин говорил еще в 2012 году.
заживем то!
прожиточного уровня где? В Москве или Алтайке, так если в ПРОЖ.М. включать тока хлеб с молоком и тапочки раз в 10 лет, мясо после поста раз в месяц, при этом сидеть на дотациях по ЖКХ - так они и сейчас равны Люди же как-то живут, значит МРОТ=ПРОЖМу, а то б давно загнулись, аль за вилы взялись, "странный" у нас премьер, не определился еще чЁ первее курица али яйцо.
Напомним, что про необходимость уравнять МРОТ и прожиточный минимум Медведев говорил во время своего недавнего отчета о работе правительства в Государственной думе.
Только изначально он планировал уравнять их путем уменьшения прожиточного минимума до МРОТ и даже начал это делать. А тут "заказная" Левада с таким результатом опроса про отставку...
2.05.2017 15:14
- гость - жить по средствам надо
Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предлагает вместо безнадежно устаревшего МРОТ ввести почасовую оплату труда с базовой ставкой в 100 рублей и тремя повышающими коэффициентами. Подобная система давно и успешно работает во всех странах "большой двадцатки". А символические предвыборные подачки, рассчитанные больше на поддержку "Единой России", нежели граждан, обманывать никого не должны.
А освободить МРОТ от НДФЛ?
страна дураков
жить по средствам надо - так эт когда было, когда экономика была по принципу товар-деньги-товар, а как начал работать принцип деньги-товар-деньги, так жить по средствам просто невозможно, это как в реку дважды сигануть
теперь вы знаете чего стоите
Тортилла, отдала золотой ключик будущего, Буратино.
Ищите Буратино!
У глуповцев в их жизни, часто происходят фантастические события.
..."до уровня прожиточного минимума в ближайшие годы"....
Не ужели он так долго собрался работать?... Похоже Россия скоро будет с таким правительством - "на грани грандиозного шухера"....))))
Злые вы, премьер для вас так старается...
Наверно, только мухи Не пухнут с голодухи,Но нам до них еще далеко.Зато хранить мы будем свято завет большого брата,Вот только каждый пятый Уже глубоко...
М.А.Топилин, А.Г. Силуанов, М.С. Орешкин, особо одаренные, будут пытаться решить вопрос за счет насения: повышение налогов, выход на пенсию в 70 лет, обесценивание рубля.
Хохочет, какой то подляк опять приготовил.
э..., заглянул щас в википедию, а там вон чо:
"Между тем с 2002 года Трудовой кодекс РФ гласит: МРОТ устанавливается на всей территории РФ федеральным законом и не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения, а «сроки и порядок» поэтапного повышения МРОТ до этого самого минимума должны быть установлены федеральным законом."
т.е. они за 15 лет так и не выполнили требование законодательства. а тут выборы на носу, надо что-то кинуть электоратишку
про необходимость уравнять МРОТ и прожиточный минимум Медведев говорил во время своего недавнего отчета о работе правительства в Государственной думе
таки он не только говорил, но и сделал первые шаги для этого - уменьшил велиичину прожиточного мнинимума в 4 квартале 2016 года, то есть сократил разрыв между МРОТ и прожиточным минимумом
2.05.2017 16:28
Гонец из Пензы
т.е. они за 15 лет так и не выполнили требование законодательства.
не согласен
все в соответствии с ТК РФ
Статья 421. Порядок и сроки поэтапного повышения минимального размера оплаты труда до размера, предусмотренного частью первой статьи 133 настоящего Кодекса, устанавливаются федеральным законом.
Фото димона под заголовком в тему... ))
- "Может быть, так и надо? Может быть именно в этом прожиточном минимуме и кроется наша сермяжная правда?"
Причина следственной связи кроется в истине - денег мало, на всех поровну не хватит.
16:31, ну да по ТК он "не может быть ниже", но сроки не определены. лазеечку оставили.
может 15 лет будут повышать, может 25 или 100.
хотя любой нормальный человек должен понимать фразу "не может быть ниже" однозначно.
хотя любой нормальный человек должен понимать фразу "не может быть ниже" однозначно.
почивший починок в каком-то интервью говорил что еще не скоро провозглашенное в 133 статье ТК РФ воплотится в жизнь
тогда зачем так формулировать?