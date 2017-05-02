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Глава правительства РФ Дмитрий Медведев дал поручение четырем министрам разработать предложения, направленные на стимулирование рождаемости в стране.

Данная задача поставлена перед четырьмя ведомствами. "Минтруду России (М.А. Топилину), Минздраву России (В.И. Скворцовой), Минфину России (А.Г. Силуанову), Минэкономразвития России (М.С. Орешкину) представить в правительство Российской Федерации предложения по вопросу совершенствования государственной демографической политики, в том числе по дополнительным мерам, направленным на стимулирование рождаемости", — сказано в поручении по итогам недавнего отчета Медведева в Государственной думе.

Сроком выполнения этого поручения значится 1 июня.