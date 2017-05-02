Фото: premier.gov.ru
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев дал поручение четырем министрам разработать предложения, направленные на стимулирование рождаемости в стране.
Данная задача поставлена перед четырьмя ведомствами. "Минтруду России (М.А. Топилину), Минздраву России (В.И. Скворцовой), Минфину России (А.Г. Силуанову), Минэкономразвития России (М.С. Орешкину) представить в правительство Российской Федерации предложения по вопросу совершенствования государственной демографической политики, в том числе по дополнительным мерам, направленным на стимулирование рождаемости", — сказано в поручении по итогам недавнего отчета Медведева в Государственной думе.
Сроком выполнения этого поручения значится 1 июня.
Комментарии
Ага - за МРОТ вам бабы столько нарожают! Благодетель вы наш, Дмитрий Анатольевич!
Минтруд: поувольняют, чтоб времени много было, и нечем заняться.
Минздрав: паленых контрацептивов поставит в аптеки.
Минэкономразвития: свет в качестве "экономии" начнут отключать, чтоб, опять же, заняться больше нечем было.
Минфин: введут ооочень большой налог на бездетность.
Эротично звучит: четыре министерства будут стимулировать и возбуждать 140 млн граждан )
чтобы была рождаемость родителям нужна стабильная и нормально оплачиваемая работа с гарантией что завтра не выгонят потому как рожа начальнику не понравилась сегодня, Должны быть детские сады нормальные, а не скорее забирайте мы сёдне до 17:00 работаем и забирай как хочешь если ты работаешь до 18:00 а то и дольше. Жильё должно быть доступное , именно доступное , а не как сейчас ипотека-рабство и роллтон , на больше не хватит. Медицина должна быть нормальная для всех.
хоть Панина зови на съёмки нового триллера "Четыре министра и собака"
2.05.2017 15:34
- гость -
пожалуй ваши предложения самые перспективные
Рейтинг Путина растет, -
Доверяет, знать, народ.
Но рожать детишек вскоре
Самому придется Вове!
Эффективность у нашего правительства не очень, пора бы уже оптимизировать.
попахивает групповушкой и вертолетиком
Трем министрам и одной министЁрке не должно ЭТО составить труда.
предлагаю запретить импорт презервативов. убьём трёх зайцев сразу - повысим рождаемость, сократим вывоз валюты и поддержим отечественного товаропроизводителя-импортозаместителя
Заголовок для порно фильма ))
Быки производители? Или кобелишки?
Приедут несколько Мачо из Москвы и будут всех осеменять)))