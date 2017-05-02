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Министр торговли США Уилбур Росс на ежегодной конференции аналитического центра Milken Institute охарактеризовал ракетный удар по Сирии, который был совершен 7 апреля, как "развлечение". Об этом пишет РИА Новости.

"Как только подали десерт, президент обратился к господину Си и сказал, что хочет ему кое-что рассказать, а именно — о запуске 59 ракет по Сирии. Это было как развлечение после ужина", — сказал американский чиновник.

Между тем глава американского государства рассказал, что решение об ударе по Сирии было "очень трудным".

Напомним, удар по Сирии нанесли американские военные в ночь на 7 апреля. Трамп объяснил свое решение инцидентом, произошедшим с химическим оружием в провинции Идлиб, ответственность за который Вашингтон бездоказательно возлагает на Дамаск.