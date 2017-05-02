Фото: pixabay.com
Власти Антальи запретили распивать алкогольные напитки на территории отелей и заведений общественного питания, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Также нельзя распивать спиртное в парках, садах, скверах, на территории жилых кварталов и прогулочных зон. За нарушение этого запрета грозит штраф в размере 100 лир (около 1,6 тысячи рублей).
В свою очередь, генеральное консульство России в Анталье просит всех российских туристов не нарушать постановление и не появляться в общественных местах и на улицах в нетрезвом виде.
Напомним, только за первые два месяца 2017 года россияне приобрели 27 тысяч путевок на курорты провинции.
Комментарии
Там на каждом углу заведения, зачем там пить на улице?
Власти Антальи запретили распивать алкогольные напитки на территории отелей
грядет падение турпотока