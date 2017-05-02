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Власти Антальи запретили распивать алкогольные напитки на территории отелей и заведений общественного питания, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Также нельзя распивать спиртное в парках, садах, скверах, на территории жилых кварталов и прогулочных зон. За нарушение этого запрета грозит штраф в размере 100 лир (около 1,6 тысячи рублей).

В свою очередь, генеральное консульство России в Анталье просит всех российских туристов не нарушать постановление и не появляться в общественных местах и на улицах в нетрезвом виде.

Напомним, только за первые два месяца 2017 года россияне приобрели 27 тысяч путевок на курорты провинции.