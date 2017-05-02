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Эксклюзивные скидки в сети магазинов "Летуаль"

, ИА "Амител"
Свежие промокоды со скидками в "Летуаль" можно найти на сайте "Промокодабра"

Бренд "Летуаль" знаком в нашей стране если не всем, то наверняка очень многим – недаром же его торговая сеть насчитывает свыше 800 розничных точек продаж, а также фирменный онлайновый магазин. Однако далеко не все из знакомых с этой маркой знают, что всегда можно узнать про актуальные, интересные и выгодные скидки и акции в "Летуаль" на сайте "Промокодабры". Благодаря этому сервису можно получить эксклюзивный купон на приятный бонус.

Ничего сложного в работе с этим скидочным сервисом нет. От пользователя не требуется не то что какой-либо платы за использование "Промокодабры", как это нередко принято в сети интернет, но даже регистрации. Конечно, если завести на сайте собственную учетную запись, то откроется дополнительный функционал, например, рассылка, списки избранного и лайки. Но каждый предназначенный для "Летуаль" промокод на скидку доступен всем. Например, сейчас у "Промокодабры" действуют следующие предложения:

  • снижение цены на 5% на все товары (можно плюсовать к 10% по карте)
  • увлажняющая маска в подарок для покупателей средств Unwash
  • два крема из раздела "Уход" по цене одного
  • бесплатный гель Satin Care при выборе Gillette Venus (если заказ от 499 руб.)

Сам по себе принцип работы с "Промокодаброй" выглядит следующим образом:

1. Открываете официальный сайт сервиса и находите в его каталоге нужный вам магазин (к слову сказать, здесь можно найти акции не только для "Летуаль", но и еще для четырехсот магазинов самой различной тематики).

2. Знакомитесь со списком актуальных предложений: все они описаны во всех необходимых деталях, включая срок проведения каждой кампании (обычно от нескольких дней до пары месяцев)

3. Выбираете наиболее интересную для вас акцию и видите рядом с ней тот самый промокод "Летуаль": секретный набор букв, цифр или символов, который выступает как этакий "пароль" для пользователей сервиса.

4. Отправляетесь уже в сам интернет-магазин, выбираете необходимый товар и во время оформления покупки указываете в специальной графе кодовое слово – и все, цена автоматически понижается.

Все предельно быстро и легко. При этом необходимо отметить, "Промокодабра" не стоит на месте, постоянно развивается и обновляется. А потому распродажа никогда не останавливается: одна скидка в "Летуаль" регулярно сменяет другую. С этим сервисом косметика и парфюмерия становятся доступнее.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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