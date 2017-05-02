Бренд "Летуаль" знаком в нашей стране если не всем, то наверняка очень многим – недаром же его торговая сеть насчитывает свыше 800 розничных точек продаж, а также фирменный онлайновый магазин. Однако далеко не все из знакомых с этой маркой знают, что всегда можно узнать про актуальные, интересные и выгодные скидки и акции в "Летуаль" на сайте "Промокодабры". Благодаря этому сервису можно получить эксклюзивный купон на приятный бонус.

Ничего сложного в работе с этим скидочным сервисом нет. От пользователя не требуется не то что какой-либо платы за использование "Промокодабры", как это нередко принято в сети интернет, но даже регистрации. Конечно, если завести на сайте собственную учетную запись, то откроется дополнительный функционал, например, рассылка, списки избранного и лайки. Но каждый предназначенный для "Летуаль" промокод на скидку доступен всем. Например, сейчас у "Промокодабры" действуют следующие предложения:

снижение цены на 5% на все товары (можно плюсовать к 10% по карте)

увлажняющая маска в подарок для покупателей средств Unwash

два крема из раздела "Уход" по цене одного

бесплатный гель Satin Care при выборе Gillette Venus (если заказ от 499 руб.)

Сам по себе принцип работы с "Промокодаброй" выглядит следующим образом:

1. Открываете официальный сайт сервиса и находите в его каталоге нужный вам магазин (к слову сказать, здесь можно найти акции не только для "Летуаль", но и еще для четырехсот магазинов самой различной тематики).

2. Знакомитесь со списком актуальных предложений: все они описаны во всех необходимых деталях, включая срок проведения каждой кампании (обычно от нескольких дней до пары месяцев)

3. Выбираете наиболее интересную для вас акцию и видите рядом с ней тот самый промокод "Летуаль": секретный набор букв, цифр или символов, который выступает как этакий "пароль" для пользователей сервиса.

4. Отправляетесь уже в сам интернет-магазин, выбираете необходимый товар и во время оформления покупки указываете в специальной графе кодовое слово – и все, цена автоматически понижается.

Все предельно быстро и легко. При этом необходимо отметить, "Промокодабра" не стоит на месте, постоянно развивается и обновляется. А потому распродажа никогда не останавливается: одна скидка в "Летуаль" регулярно сменяет другую. С этим сервисом косметика и парфюмерия становятся доступнее.