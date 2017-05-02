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Уроженца Ребрихинского района ждет суд за разбой и грабеж, учиненные им в барнаульских магазинах.

Как сообщили в краевой прокуратуре, в декабре прошлого года злоумышленник, надев на лицо медицинскую маску, зашел в один из магазинов в центре города, направил нож в область груди продавца, открыл кассу и похитил 22 тысячи рублей.

Спустя несколько дней мужчина пришел в ювелирный отдел в торговом центре. Здесь, надев на лицо медицинскую маску, он попросил продавца показать золотые цепи. Когда консультант демонстрировала обвиняемому планшет с золотыми цепями, мужчина выхватил его из рук продавца и скрылся. Ущерб составил 513 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Барнаула.