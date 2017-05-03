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"Достигла дна": эксперты рассказали о цене на недвижимость в Барнауле

, ИА "Амител"
Цены на квартиры в апреле вновь снизились, установив новый минимум

Фото: Amic.ru

Цены на жилье вновь снизились. По данным агентства недвижимости "Жилфонд", в апреле цены на квартиры в Барнауле снизились на 0,27% и составили 45,83 тысячи рублей за квадратный метр. Общее снижение стоимости жилья в столице Алтайского края с начала 2017 года составило 1,22%. Amic.ru пообщался с игроками на рынке и выяснил, когда, по их мнению, произойдет скачок цен.

По словам специалиста по рынку недвижимости компании "Сити Трейд" Евгении Мальцевой, цены на вторичное жилье и новостройки упали ниже некуда. Если раньше за определенную цену можно было купить однокомнатную квартиру, то сейчас на эти деньги можно приобрести уже двухкомнатную. По ее данным, средняя цена в краевой столице составляет около 34 тысяч рублей за квадратный метр. Причем некоторые застройщики не думают о качестве, стараясь минимизировать затраты на строительство.

"В ближайший год не будет роста на вторичное жилье. Для этого просто нет предпосылок. Есть такое ощущение, что со временем цена упадет еще ниже. При этом на фоне кризиса неплохо себя показало ипотечное кредитование. За счет него рынок недвижимости и выживает. Лишь некоторые покупают квартиры за наличные. В основном это те, кто обменивает жилье", — рассказала Евгения Мальцева.

По словам экспертов, сейчас покупателей активно интересует премиум-сегмент на рынке. Главное — наличие рядом с домом магазина, детского сада, школы и другой инфраструктуры. Недвижимость, которая в настоящее время представлена на первичном рынке, стала за последние годы более привлекательной по качеству и цене альтернативой вторичному жилью.

По словам директора компании "Алтайская Элита" Олега Гильгенберга, в 2014 году цена упала до минимальных показателей. Застройщики вынуждены снижать цены из-за большой конкуренции. На этот процесс повлияла общая экономическая ситуация: доходы населения резко упали, а лишние деньги люди предпочитают хранить в банках, нежели вкладывать в рынок недвижимости.

"Мне кажется наиболее вероятным сценарием, что застой будет еще долго. Стагнация рынка недвижимости, по моим ощущениям, продлится еще несколько лет. Пока у населения не появится стабильных доходов, никакого роста не произойдет. Тем более если у человека нет уверенности в завтрашнем дне, он не будет брать на себя финансовые обязательства в виде ипотеки. Когда у населения появятся деньги, тогда цена пойдет вверх", — рассказал Олег Гильгенберг, добавив, что сейчас люди покупают квартиры у застройщиков, в которых они уверены.

Генеральный директор ООО "Группа компаний Сибирь Контакт" Юрий Фриц уверен, что никаких финансовых предпосылок к изменению ситуации в ближайшие годы нет.

"Цена достигла своего дна. Нет никаких экономических оснований для того, чтобы ситуация изменилась. У некоторых застройщиков могут быть единичные всплески. Есть определенный отложенный спрос. Стоимость строительных материалов будет дорожать, а значит, себестоимость квадратного метра жилья также повысится. На этом фоне цена стабилизируется и качнется вверх. Другой вопрос, какой запас прочности есть у строителей. Мы видим, что объемы возведения нового жилья падают. На мой взгляд, Центробанк ведет ошибочную политику. Так, в погоне за сдерживанием роста инфляции был уменьшен денежный оборот. Деньги — кровь экономики, а сегодня эта кровь едва бежит. Без денег не будет развития", — отметил Юрий Фриц.

Размышляя о том, куда будет расти Барнаул, эксперт заявил о необходимости застраивать правый берег Оби. По его словам, в генеральном плане города, который пока так и не принят, заложены не самые приятные перспективы для жилищного фонда. Например, земли под новые кварталы становится все меньше, а развитие вдоль Павловского тракта еще больше перегружает основные магистрали города. Новостройки будут ограничены аэропортом. По сути дела, дальше аэропорта двигаться невозможно.

"Город, построенный на берегу реки, рано или поздно перекидывался на второй. Это реалии завтрашнего дня. Проблем со строительством на правом берегу нет. Там расположены две линии электропередачи, есть обеспеченность газом. Бизнес и так туда шагнул автосалонами и торговыми центрами, теперь пора обратить взоры и застройщикам", — добавил Юрий Фриц.


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Комментарии

3.05.2017 07:58
- гость -

цены дна не достигли они в разумные пределы возвращаются, без диких накруток риэлторов

0  0
3.05.2017 08:08
- гость -

ха, разумные. за куб с дыркой для света до пенсии рассчитываться.

0  0
3.05.2017 08:18
- гость -

...Стоимость строительных материалов будет дорожать, ...
А с какого перепуга она должна повышаться (стоимость дорожать не может, учите русский язык)? Если дальше застройщики будут поощрять хотелки производителей стройматериалов, флаг им в руки. Да только потенциальные покупатели перестали поощрять хотелки застройщиков. Рынок это не почём продают, а почём покупают.

0  0
3.05.2017 08:19
- гость -

если государство не обеспечивает своих граждан жильем, то это какое-то хреновое государство,и что-то в нём не так

0  0
3.05.2017 08:21
- гость -


3.05.2017 08:19
- гость -

Видимо 90% государств в мире хреновые...

0  0
3.05.2017 08:21
- гость -

Было бы, к чему привязываться на всю жизнь. Мобильным надо быть. В ауле заработать проблематично. Пока молодой, надо валить работать и жить (тут реальность слабо на жизнь смахивает) в другие города. А, работая за приемлемые деньги, можно себе на пенсии домик в колхозе без всяких кредитов купить.

0  0
3.05.2017 08:23
Diver

В тучные годы, дурные деньги от реализации углеводородов, которые не унесли за бугор в своих карманах чиновники, не в реальный сектор экономики шли, а надували пузыри активов. Вот сейчас мы и наблюдаем, как один из таких активов - жилая недвижимость плавненько так сдувается, как впрочем и все активы... тот же РТС, ММВБ будут только падать. Наступает дефляционный коллапс, обусловленный снижением платежеспособного спроса и покупательской способности. Российская экономика умрет полностью. Будет нечего есть , пить, одеть,.. нечем согреться. Это будет очень скоро.

0  0
3.05.2017 08:24
- гость -

Будет нечего есть , пить, одеть,.. нечем согреться. Это будет очень скоро.

ты соль и спички уже купил?

0  0
3.05.2017 08:29
- гость -

.05.2017 08:21- гость -Видимо 90% государств в мире хреновые...
----------------------откуда информация про 90%?

0  0
3.05.2017 08:32
гостю 08:21

Как говорил О.Бендер Балаганову, запомните Шура хорошие деньги можно только украсть, заработать можно исключительно геморрой.

0  0
3.05.2017 08:33
Другой

А ты возьми и погугли. привыкли совки что вам всё за вас делают

0  0
3.05.2017 08:39
- гость -


3.05.2017 08:24
- гость -

ему от прабабки остались

0  0
3.05.2017 08:40
- гость -

откуда информация про 90%?

а что более 90% государств своих граждан жильем обеспечивает? прямо вот берет и в 18 или 21 год каждому по квартире вручает?

0  0
3.05.2017 08:41
- гость -

погуглил,и чё?

0  0
3.05.2017 08:43
- гость -

3.05.2017 08:19
- гость -

Было такое "хреновое" государство которое обеспечивало своих граждан жильем. Но тебе или твоим родителям захотелось иметь джинсы, колбасу и туалетную бумагу. Выступили своеобразным предвестником девочки из Украины которая хотела кружевные трусики и в ЕС.

0  0
3.05.2017 08:46
- гость -

Инфляция - это процесс. В мире нет неуправляемых процессов.
Инфляцией в России управляет ЦБ и Минфин по инструкции МВФ и ФРС

Быдло не понимает сущности управления. Поэтому ему впаривают мысль, что инфляция
процесс сам по себе, как погода, неуправляемый. Быдло верит в эту чушь

Чтобы быдло в это верило его спаивают спиртным, в голове у быдла каша.

Почему такие высокие проценты?

0  0
3.05.2017 08:48
- гость -

Было такое "хреновое" государство которое обеспечивало своих граждан жильем. Но тебе или твоим родителям захотелось иметь джинсы, колбасу и туалетную бумагу. Выступили своеобразным предвестником девочки из Украины которая хотела кружевные трусики и в ЕС.--------------------------- Это Вы несколько неосторожно, сейчас прибежит Нью-совок и все забрызгает слюНями. Кстати колбасы так и не появилось, та что в магазинах это для новых совков радость, настоящей они не пробовали.

0  0
3.05.2017 08:48
- гость -

МОДЕЛЬ, КОТОРОЙ НАМ МОРОЧИЛИ ГОЛОВУ -ЗАКОНЧИЛАСЬ.

0  0
3.05.2017 08:51
- гость -

Причем некоторые застройщики не думают о качестве, стараясь минимизировать затраты на строительство.

Сказала "А" говори и "Б". Назови этих халтурщиков.

0  0
3.05.2017 08:51
- гость -

ГЛУПЕЦ, ЭТА МОДЕЛЬ ЕЩЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!!!!

0  0
3.05.2017 08:55
- гость -

а что плохого в том что кто-то хотел колбасу,а переварив её подтереться туалетной бумагой?

0  0
3.05.2017 08:57
- гость -

При этой системе ничего не будет вы же знаете.

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