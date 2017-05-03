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Цены на жилье вновь снизились. По данным агентства недвижимости "Жилфонд", в апреле цены на квартиры в Барнауле снизились на 0,27% и составили 45,83 тысячи рублей за квадратный метр. Общее снижение стоимости жилья в столице Алтайского края с начала 2017 года составило 1,22%. Amic.ru пообщался с игроками на рынке и выяснил, когда, по их мнению, произойдет скачок цен.

По словам специалиста по рынку недвижимости компании "Сити Трейд" Евгении Мальцевой, цены на вторичное жилье и новостройки упали ниже некуда. Если раньше за определенную цену можно было купить однокомнатную квартиру, то сейчас на эти деньги можно приобрести уже двухкомнатную. По ее данным, средняя цена в краевой столице составляет около 34 тысяч рублей за квадратный метр. Причем некоторые застройщики не думают о качестве, стараясь минимизировать затраты на строительство.

"В ближайший год не будет роста на вторичное жилье. Для этого просто нет предпосылок. Есть такое ощущение, что со временем цена упадет еще ниже. При этом на фоне кризиса неплохо себя показало ипотечное кредитование. За счет него рынок недвижимости и выживает. Лишь некоторые покупают квартиры за наличные. В основном это те, кто обменивает жилье", — рассказала Евгения Мальцева.

По словам экспертов, сейчас покупателей активно интересует премиум-сегмент на рынке. Главное — наличие рядом с домом магазина, детского сада, школы и другой инфраструктуры. Недвижимость, которая в настоящее время представлена на первичном рынке, стала за последние годы более привлекательной по качеству и цене альтернативой вторичному жилью.

По словам директора компании "Алтайская Элита" Олега Гильгенберга, в 2014 году цена упала до минимальных показателей. Застройщики вынуждены снижать цены из-за большой конкуренции. На этот процесс повлияла общая экономическая ситуация: доходы населения резко упали, а лишние деньги люди предпочитают хранить в банках, нежели вкладывать в рынок недвижимости.

"Мне кажется наиболее вероятным сценарием, что застой будет еще долго. Стагнация рынка недвижимости, по моим ощущениям, продлится еще несколько лет. Пока у населения не появится стабильных доходов, никакого роста не произойдет. Тем более если у человека нет уверенности в завтрашнем дне, он не будет брать на себя финансовые обязательства в виде ипотеки. Когда у населения появятся деньги, тогда цена пойдет вверх", — рассказал Олег Гильгенберг, добавив, что сейчас люди покупают квартиры у застройщиков, в которых они уверены.

Генеральный директор ООО "Группа компаний Сибирь Контакт" Юрий Фриц уверен, что никаких финансовых предпосылок к изменению ситуации в ближайшие годы нет.

"Цена достигла своего дна. Нет никаких экономических оснований для того, чтобы ситуация изменилась. У некоторых застройщиков могут быть единичные всплески. Есть определенный отложенный спрос. Стоимость строительных материалов будет дорожать, а значит, себестоимость квадратного метра жилья также повысится. На этом фоне цена стабилизируется и качнется вверх. Другой вопрос, какой запас прочности есть у строителей. Мы видим, что объемы возведения нового жилья падают. На мой взгляд, Центробанк ведет ошибочную политику. Так, в погоне за сдерживанием роста инфляции был уменьшен денежный оборот. Деньги — кровь экономики, а сегодня эта кровь едва бежит. Без денег не будет развития", — отметил Юрий Фриц.

Размышляя о том, куда будет расти Барнаул, эксперт заявил о необходимости застраивать правый берег Оби. По его словам, в генеральном плане города, который пока так и не принят, заложены не самые приятные перспективы для жилищного фонда. Например, земли под новые кварталы становится все меньше, а развитие вдоль Павловского тракта еще больше перегружает основные магистрали города. Новостройки будут ограничены аэропортом. По сути дела, дальше аэропорта двигаться невозможно.

"Город, построенный на берегу реки, рано или поздно перекидывался на второй. Это реалии завтрашнего дня. Проблем со строительством на правом берегу нет. Там расположены две линии электропередачи, есть обеспеченность газом. Бизнес и так туда шагнул автосалонами и торговыми центрами, теперь пора обратить взоры и застройщикам", — добавил Юрий Фриц.