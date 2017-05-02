Фото: autobau.ru

Изменения произойдут в мае в расписании Барнаульского автовокзала, сообщает пресс-служба предприятия.

В этом месяце автобусы вновь будут ходить по маршрутам Барнаул — Хабары (отправление ежедневно в 14.10), Барнаул — Новоманошкино (отправление по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям в 11.00 и 17.00) и Барнаул — Петропавловское (отправление по четвергам, пятницам и воскресеньям в 15.30).

Также сообщается, что закрыт рейс Барнаул — Алейск, который отправлялся в 8.20. Теперь автобус уходит из Барнаула в Алейск ежедневно в 21.05.

Полное расписание движения автобусов Барнаульского автовокзала можно изучить на его сайте.