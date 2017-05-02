Водитель, по вине которого произошло страшное ДТП с гибелью двух человек, привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 34 раза, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю. Более трех десятков штрафов ему было выписано всего за три года: с 2014 по 2017 год.
В настоящее время молодому человеку 1993 года рождения, который находился за рулем элитной иномарки, назначена мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.
В отношении водителя BMW X5 возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 264 УК Российской Федерации "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
"29 апреля 2017 года около 07 часов 00 минут в дежурную часть ОБДПС ГИБДД УМВД России по г. Барнаулу поступило сообщение о том, что водитель, управляющий автомобилем BMW X5, имеет признаки опьянения. Информация была передана нарядам ДПС. Экипаж, осуществлявший несение службы на пр. Ленина, заметил автомобиль BMW X5", — сообщает пресс-служба ведомства.
Известно, что сотрудники полиции через громкоговорящее устройство подали сигнал водителю BMW X5 об остановке. Но водитель резко увеличил скорость и попытался скрыться. Далее иномарка вылетела на красный сигнал светофора на перекрестке Ленина — Молодежная. Пьяный водитель на BMW X5 проехал на красный свет и врезался в автомобиль "Лада Ларгус". После столкновения иномарка сбила девушку-пешехода.
Девушку доставили в больницу, где она скончалась. Водитель "Лады", 62-летний мужчина, получил травмы и был госпитализирован в краевую клиническую больницу. Врачи провели операцию, но спасти мужчину не удалось.
Комментарии
Скоооооооолько?! Скоооолько раз его штрафовали?! После второго раза надо прав лишать и руки отрубать.
Барнаулу поступило сообщение, о том, что водитель, управляющий автомобилем BMW X5, имеет признаки опьянения. Информация была передана нарядам ДПС. Экипаж, осуществлявший несение службы на пр. Ленина, заметил автомобиль BMW X5"
Говорят, от "банкомата" уже ехали....
невменяемая сволочь...
2.05.2017 16:36
- гость -
Скоооооооолько?! Скоооолько раз его штрафовали?! После второго раза надо прав лишать и руки отрубать.
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1 штраф в месяц. это ни о чем не говорит
1 штраф в месяц. это ни о чем не говорит
Это говорит о том, что чертила категорически кладет на соблюдение ПДД. И вот результат...((
2.05.2017 16:40
- гость -
Ну за три года 34 штрафов это перебор, не считаете? И 1 штраф в месяц - это ОЧЕНЬ о многом говорит.
2.05.2017 16:42
- гость -
Вы по межгороду когда последний раз ездили? Я в Горный съездила 1 раз - четыре штрафа с камер пришло. Превышение на на 5 - 10 км (+20)
при "позволенном" превышении на 20 км/час вы умудрились нахватать 4 штрафа. вы недалеко ушли от "героя" сабжа.
Кто-то раньше здесь уже озвучил версию - скажут, что от ДПС убегал, а потом ДПС и завиноватят... Начало положено....
2.05.2017 16:46
- гость -
А вы ярлыки не навешивайте. Я это к тому говорю, что 34 штрафа при нынешней тотальной видеофиксации - не так уж и много.
Статья 264 УК РФ пункт 6
... лишение свободы на срок от четырех до девяти лет ...
Амик, за Вас делаю работу. В статье 264 много чего написано, а хочется знать точно чего ожидать этому товарищу Алексею.
2.05.2017 16:42
Чувак, ты превышение скорости на 30 км/час нарушением не считаешь? Ты гнал 120 там, где разрешено 90! Вот из-за таких все и происходит! У меня три авто. В течении дня бывает гоняю на всех по очереди, в том числе межгород. Штраф максимум один в год!
- гость -
2.05.2017 16:42
- гость -
Ну и дура. Давно все знают, где камеры стоят. В сети полно информации.
- гость -
Вы по межгороду когда последний раз ездили? Я в Горный съездила 1 раз - четыре штрафа с камер пришло. Превышение на на 5 - 10 км (+20)
Езжу по городу плюс межгород ежедневно, камер 9 проезжаю. Штраф приходил, в последний раз 8 месяцев назад. И то один. (+20 км) это уже 110 км,не мало. При такой скорости по знакам смотреть видимо не успеваете.
2.05.2017 16:51
- гость -
ярлык, это когда незаслуженно. вы же практически считаете себя невиновным в получении 4-х штрафов за одну поездку. так что по факту вас назвал.
Вам не ярлык, вам очки навешать надо, чтоб знаки видела и ограничение скорости соблюдала. Был у нелегко объяснить что правила для того и придумали......
Сама власть призналась в своей беспомощности . 34 раза и наконец - 2 смерти ,эти смерти на совести этой власти .
Вы по межгороду когда последний раз ездили? Я в Горный съездила 1 раз - четыре штрафа с камер пришло. Превышение на на 5 - 10 км (+20)
По-хорошему, в ГИБДД должны задуматься, а нужно ли Вам ВУ?
Откупитцо. Подержут с месяцок в СИЗО, пока шум утихнет и выпустят, и права вернут.
зря отменили систему штрафных баллов...
2.05.2017 16:44
- гость -
Мара это ТЫ?
2.05.2017 16:51Водитель2.05.2017 16:42Чувак, ты превышение скорости на 30 км/час нарушением не считаешь? Ты гнал 120 там, где разрешено 90! Вот из-за таких все и происходит! У меня три авто. В течении дня бывает гоняю на всех по очереди, в том числе межгород. Штраф максимум один в год!00
---------------две из них не твои.откуда тебе знать, может шеф за тебя платит,гонщик ты тот ещё
У меня штрафа 4 за 3 года. Причем езжу я довольно активно. Каким нужно быть идиотом, чтобы не знать где камеры стоят. После 20 штрафа нужно лишать прав на 3 месяца
16-40,16-42.и далее каждый неадекватный коммент)Так ты еще и ба ба???Иди прикупи себе мозга чуток,а потом пиши сюда....Точно,Мара)))
2.05.2017 16:51 Умник, тебе не приходит в голову, я и есть тот самый шеф, и все штрафы приходят мне, в том числе и на четвертый авто, который числится на мне, но де факто принадлежит моему сотруднику. Я указал только свои штрафы. К сожалению мои сотруднику несколько менее законопослушны
У меня штрафа 4 за 3 года. Причем езжу я довольно активно. Каким нужно быть идиотом, чтобы не знать где камеры стоят. После 20 штрафа нужно лишать прав на 3 месяца
--- А еще не сообщать таким как вы где камеры стоят- наверно 20 штраф за месяц насобираете тогда ))))
2.05.2017 17:10
- гость -
Деточка! Вы геде видели шефов, которые молча платят за грехи подчиненного? Как же такой лох умудрился стать шефом?