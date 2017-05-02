Водитель, по вине которого произошло страшное ДТП с гибелью двух человек, привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 34 раза, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю. Более трех десятков штрафов ему было выписано всего за три года: с 2014 по 2017 год.

В настоящее время молодому человеку 1993 года рождения, который находился за рулем элитной иномарки, назначена мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

В отношении водителя BMW X5 возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 264 УК Российской Федерации "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

"29 апреля 2017 года около 07 часов 00 минут в дежурную часть ОБДПС ГИБДД УМВД России по г. Барнаулу поступило сообщение о том, что водитель, управляющий автомобилем BMW X5, имеет признаки опьянения. Информация была передана нарядам ДПС. Экипаж, осуществлявший несение службы на пр. Ленина, заметил автомобиль BMW X5", — сообщает пресс-служба ведомства.

Известно, что сотрудники полиции через громкоговорящее устройство подали сигнал водителю BMW X5 об остановке. Но водитель резко увеличил скорость и попытался скрыться. Далее иномарка вылетела на красный сигнал светофора на перекрестке Ленина — Молодежная. Пьяный водитель на BMW X5 проехал на красный свет и врезался в автомобиль "Лада Ларгус". После столкновения иномарка сбила девушку-пешехода.

Девушку доставили в больницу, где она скончалась. Водитель "Лады", 62-летний мужчина, получил травмы и был госпитализирован в краевую клиническую больницу. Врачи провели операцию, но спасти мужчину не удалось.