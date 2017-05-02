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Смертельное ДТП в центре Барнаула: водителя BMW X5 штрафовали 34 раза

, ИА "Амител", Татьяна Гладкова
По факту страшной аварии в Барнауле возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 264 УК Российской Федерации

Водитель, по вине которого произошло страшное ДТП с гибелью двух человек, привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 34 раза, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю. Более трех десятков штрафов ему было выписано всего за три года: с 2014 по 2017 год.

В настоящее время молодому человеку 1993 года рождения, который находился за рулем элитной иномарки, назначена мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

В отношении водителя BMW X5 возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 264 УК Российской Федерации "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

"29 апреля 2017 года около 07 часов 00 минут в дежурную часть ОБДПС ГИБДД УМВД России по г. Барнаулу поступило сообщение о том, что водитель, управляющий автомобилем BMW X5, имеет признаки опьянения. Информация была передана нарядам ДПС. Экипаж, осуществлявший несение службы на пр. Ленина, заметил автомобиль BMW X5", — сообщает пресс-служба ведомства.

Известно, что сотрудники полиции через громкоговорящее устройство подали сигнал водителю BMW X5 об остановке. Но водитель резко увеличил скорость и попытался скрыться. Далее иномарка вылетела на красный сигнал светофора на перекрестке Ленина — Молодежная. Пьяный водитель на BMW X5 проехал на красный свет и врезался в автомобиль "Лада Ларгус". После столкновения иномарка сбила девушку-пешехода.

Девушку доставили в больницу, где она скончалась. Водитель "Лады", 62-летний мужчина, получил травмы и был госпитализирован в краевую клиническую больницу. Врачи провели операцию, но спасти мужчину не удалось.

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Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

2.05.2017 16:36
- гость -

Скоооооооолько?! Скоооолько раз его штрафовали?! После второго раза надо прав лишать и руки отрубать.

0  0
2.05.2017 16:37
- гость -

Барнаулу поступило сообщение, о том, что водитель, управляющий автомобилем BMW X5, имеет признаки опьянения. Информация была передана нарядам ДПС. Экипаж, осуществлявший несение службы на пр. Ленина, заметил автомобиль BMW X5"

Говорят, от "банкомата" уже ехали....

0  0
2.05.2017 16:38
- гость -

невменяемая сволочь...

0  0
2.05.2017 16:40
- гость -

2.05.2017 16:36
- гость -
Скоооооооолько?! Скоооолько раз его штрафовали?! После второго раза надо прав лишать и руки отрубать.
---
1 штраф в месяц. это ни о чем не говорит

0  0
2.05.2017 16:41
- гость -


1 штраф в месяц. это ни о чем не говорит

Это говорит о том, что чертила категорически кладет на соблюдение ПДД. И вот результат...((

0  0
2.05.2017 16:42
- гость -


2.05.2017 16:40
- гость -
Ну за три года 34 штрафов это перебор, не считаете? И 1 штраф в месяц - это ОЧЕНЬ о многом говорит.

0  0
2.05.2017 16:44
- гость -

2.05.2017 16:42

- гость -

Вы по межгороду когда последний раз ездили? Я в Горный съездила 1 раз - четыре штрафа с камер пришло. Превышение на на 5 - 10 км (+20)

0  0
2.05.2017 16:46
- гость -

при "позволенном" превышении на 20 км/час вы умудрились нахватать 4 штрафа. вы недалеко ушли от "героя" сабжа.

0  0
2.05.2017 16:48
- гость -

Кто-то раньше здесь уже озвучил версию - скажут, что от ДПС убегал, а потом ДПС и завиноватят... Начало положено....

0  0
2.05.2017 16:51
- гость -

2.05.2017 16:46

- гость -
А вы ярлыки не навешивайте. Я это к тому говорю, что 34 штрафа при нынешней тотальной видеофиксации - не так уж и много.

0  0
2.05.2017 16:51
Вадила джипа


Статья 264 УК РФ пункт 6
... лишение свободы на срок от четырех до девяти лет ...

Амик, за Вас делаю работу. В статье 264 много чего написано, а хочется знать точно чего ожидать этому товарищу Алексею.

0  0
2.05.2017 16:51
Водитель

2.05.2017 16:42
Чувак, ты превышение скорости на 30 км/час нарушением не считаешь? Ты гнал 120 там, где разрешено 90! Вот из-за таких все и происходит! У меня три авто. В течении дня бывает гоняю на всех по очереди, в том числе межгород. Штраф максимум один в год!

0  0
2.05.2017 16:53
- гость -


- гость -

2.05.2017 16:42

- гость -
Ну и дура. Давно все знают, где камеры стоят. В сети полно информации.

0  0
2.05.2017 16:53
- гость -


- гость -

Вы по межгороду когда последний раз ездили? Я в Горный съездила 1 раз - четыре штрафа с камер пришло. Превышение на на 5 - 10 км (+20)


Езжу по городу плюс межгород ежедневно, камер 9 проезжаю. Штраф приходил, в последний раз 8 месяцев назад. И то один. (+20 км) это уже 110 км,не мало. При такой скорости по знакам смотреть видимо не успеваете.

0  0
2.05.2017 16:54
- гость -


2.05.2017 16:51
- гость -

ярлык, это когда незаслуженно. вы же практически считаете себя невиновным в получении 4-х штрафов за одну поездку. так что по факту вас назвал.

0  0
2.05.2017 16:54
- гость -

Вам не ярлык, вам очки навешать надо, чтоб знаки видела и ограничение скорости соблюдала. Был у нелегко объяснить что правила для того и придумали......

0  0
2.05.2017 16:55
виктор

Сама власть призналась в своей беспомощности . 34 раза и наконец - 2 смерти ,эти смерти на совести этой власти .

0  0
2.05.2017 16:56
Пионер

Вы по межгороду когда последний раз ездили? Я в Горный съездила 1 раз - четыре штрафа с камер пришло. Превышение на на 5 - 10 км (+20)

По-хорошему, в ГИБДД должны задуматься, а нужно ли Вам ВУ?

0  0
2.05.2017 16:56
Пешеход

Откупитцо. Подержут с месяцок в СИЗО, пока шум утихнет и выпустят, и права вернут.

0  0
2.05.2017 16:56
- гость -

зря отменили систему штрафных баллов...

0  0
2.05.2017 16:57
гоги


2.05.2017 16:44
- гость -

Мара это ТЫ?

0  0
2.05.2017 17:10
- гость -

2.05.2017 16:51Водитель2.05.2017 16:42Чувак, ты превышение скорости на 30 км/час нарушением не считаешь? Ты гнал 120 там, где разрешено 90! Вот из-за таких все и происходит! У меня три авто. В течении дня бывает гоняю на всех по очереди, в том числе межгород. Штраф максимум один в год!00
---------------две из них не твои.откуда тебе знать, может шеф за тебя платит,гонщик ты тот ещё

0  0
2.05.2017 17:13
- гость -

У меня штрафа 4 за 3 года. Причем езжу я довольно активно. Каким нужно быть идиотом, чтобы не знать где камеры стоят. После 20 штрафа нужно лишать прав на 3 месяца

0  0
2.05.2017 17:16
- гость -

16-40,16-42.и далее каждый неадекватный коммент)Так ты еще и ба ба???Иди прикупи себе мозга чуток,а потом пиши сюда....Точно,Мара)))

0  0
2.05.2017 17:18
- гость -

2.05.2017 16:51 Умник, тебе не приходит в голову, я и есть тот самый шеф, и все штрафы приходят мне, в том числе и на четвертый авто, который числится на мне, но де факто принадлежит моему сотруднику. Я указал только свои штрафы. К сожалению мои сотруднику несколько менее законопослушны

0  0
2.05.2017 17:19
- гость -

У меня штрафа 4 за 3 года. Причем езжу я довольно активно. Каким нужно быть идиотом, чтобы не знать где камеры стоят. После 20 штрафа нужно лишать прав на 3 месяца
--- А еще не сообщать таким как вы где камеры стоят- наверно 20 штраф за месяц насобираете тогда ))))

0  0
2.05.2017 17:21
- гость -


2.05.2017 17:10
- гость -

Деточка! Вы геде видели шефов, которые молча платят за грехи подчиненного? Как же такой лох умудрился стать шефом?

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