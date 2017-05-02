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Полуторагодовалый мальчик и его четырехмесячная сестра умерли в городе Волжский (Волгоградская область), поев каши, в которой находился яд против тараканов. Об этом пишет пресс-служба СУСКа по региону.

Известно, что 30 апреля там, где жили дети, производилась санитарная обработка от насекомых. Спустя день родители приготовили кашу, накормили ею детей и уложили спать. Днем они обнаружили, что дети мертвы.

По предварительным данным, яд попал в пищу во время готовки. Следователи нашли на плите и тумбочке неустановленное порошкообразное вещество. Также были изъяты ложка, детские бутылочки и иная посуда, на которой имеются следы данного вещества.

По данному факту назначена проверка. Тела детей отправили на экспертизу.