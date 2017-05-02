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Управляющая компания в Барнауле осуществляла завышенное начисление платы за коммунальные услуги собственникам помещений в 74 многоквартирных домах.

Как сообщили в региональном надзорном ведомстве, сей факт вскрылся в Ленинском районе. К правоохранителям в массовом порядке обратились жильцы домов.

"Установлено, что в ноябре 2016 года управляющая компания собственникам помещений 74 многоквартирных домов пересчитала плату за оказанные коммунальные услуги в сторону увеличения. Так, за ноябрь 2011 – февраль 2012 годов граждане, среди которых имелись инвалиды и пенсионеры, должны были доплатить в общем размере более 3,7 млн рублей", — уточняют в прокуратуре.

В платежных документах до жильцов доводили тот факт, что доначисление произведено за холодное водоснабжение и водоотведение в связи с отсутствием на домах в тот момент общедомовых приборов учета. По факту жильцы, которые платили за услуги на основании данных своих счетчиков, были вынуждены отдавать больше денег, поскольку взимались средства по нормативу — то есть выше потребленного ресурса.

Прокуроры в ходе проверки выяснили, что данные действия со стороны управляющей организации были незаконны. Руководителю УК было объявлено предостережение о недопустимости взимания дополнительных платежей.

"Тем гражданам, которые все-таки произвели оплату, оказана помощь по взысканию необоснованно внесенных денежных средств в судебном порядке (рассмотрено и удовлетворено). В настоящее время права граждан восстановлены, дополнительные платежи более не выставляются", — резюмируют в надзорном ведомстве.