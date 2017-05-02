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43-летнего барнаульца оштрафовали на десять тысяч рублей за то, что он нарушил из ревности тайну личной переписки своей гражданской жены, сообщает пресс-служба прокуратуры по Алтайскому краю.

В ведомстве уточняют, что он заказал детализацию ее телефонных сообщений и переговоров с помощью ноутбука и мобильного телефона. Детализацию он распечатал и выяснил, с кем его жена переписывалась и созванивалась.

Затем он связался со всеми, с кем она общалась, и выяснил у этих людей, какие у них отношения с его женой.

Суд признал мужчину виновным в нарушении тайны телефонных переговоров или иных сообщений.