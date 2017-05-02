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Полиция в Барнауле возбудила уголовное дело в связи с кражей у горожанина крупной суммы денег в то время, когда он отлучился из своего автомобиля, чтобы сходить за пивом.

По данным городского управления МВД, преступление было совершено 30 апреля в Индустриальном районе, когда местный житель припарковал свою машину и отправился в магазин-бар.

Вернувшись к автомобилю, мужчина обнаружил, что окно транспортного средства разбито, а из салона пропали денежные средства. Речь идет о сумме около двух миллионов рублей, однако, как подчеркнули в УМВД, правоохранители в настоящий момент устанавливают точную сумму ущерба.

Полиция разыскивает злоумышленников и устанавливает все обстоятельства случившегося.