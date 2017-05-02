Фото: darauto.com.ua
Полиция в Барнауле возбудила уголовное дело в связи с кражей у горожанина крупной суммы денег в то время, когда он отлучился из своего автомобиля, чтобы сходить за пивом.
По данным городского управления МВД, преступление было совершено 30 апреля в Индустриальном районе, когда местный житель припарковал свою машину и отправился в магазин-бар.
Вернувшись к автомобилю, мужчина обнаружил, что окно транспортного средства разбито, а из салона пропали денежные средства. Речь идет о сумме около двух миллионов рублей, однако, как подчеркнули в УМВД, правоохранители в настоящий момент устанавливают точную сумму ущерба.
Полиция разыскивает злоумышленников и устанавливает все обстоятельства случившегося.
Комментарии
Нормальный человек такие деньги в машине не оставил бы)
какой нормальный?говорят же выпимши был
- Все, все, чтo нажил непoсильным трудoм, все же пропалo! 3 магнитoфoна, 3 кинoкамеры заграничных, 3 пoртсигара отечественных, куртка замшевая - три куртки.