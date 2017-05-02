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92-летний ветеран ВОВ погиб в Калининграде, выпав из окна шестого этажа, во вторник, 2 мая, сообщает РИА Новости.

Как пишет издание, ветеран выпал из собственной квартиры, где он жил вместе с женой. Женщина проснулась от того, что в квартире стало очень холодно. Она увидела, что окно распахнуто. Тогда она выглянула на улицу и увидела, что ее муж лежит на земле.

Приехавшие на вызов сотрудники скорой помощи констатировали смерть пожилого мужчины. В СКР заявляют, что ветеран не высказывал ранее желания покончить жизнь самоубийством. Недавно он говорил, что пойдет в штаб авиации. Следствие склоняется к версии о несчастном случае.