Фото: dni.ru
Сын вице-премьера Дмитрия Рогозина Алексей получил должность генерального директора Авиационного комплекса имени Ильюшина (ОАО "Ил"). Об этом пишет "Лайф".
Как сообщается, бывший руководитель этого предприятия Сергей Вельможкин написал заявление о досрочной отставке, которую принял совет директоров компании.
Отметим, что Сергей Вельможкин работал в качестве генерального директора с 2015 года. Между тем Алексей Рогозин сохранит за собой пост вице-президента ОАК по транспортной авиации, на который его назначили в середине марта. Ранее он работал замглавы Департамента имущественных отношений Минобороны.
Комментарии
"Какие же они талантливые" - дети и жены наших чиновников.
Поразительно талантливые дети у крупных российских чиновников. Причем это не кумовство, а исключительно исходя из личных качеств и заслуг.
нехилая карьера в 33 года
совпадение? не думаю!(с)
Ему 23
Ой, не там коммент оставил
gonos patitus - каждому своё
ладно бы еще Рогозин-старший что-то бы сделал хорошее...
борьба с коррупцией . А что на местах творится, чиновники и чины всюду пропихивают своих детей, а тех, у кого" ни тяти , ни мамы", хоть семи пядей во лбу, ишачить на этих сынков и дочек.
разье не сделал? выстрелить в ногу врагу народа уже поступок,за который нужно награждать
до этого момента рогозин-старший был мне симпатичен..