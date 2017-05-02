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Сын вице-премьера Дмитрия Рогозина Алексей получил должность генерального директора Авиационного комплекса имени Ильюшина (ОАО "Ил"). Об этом пишет "Лайф".

Как сообщается, бывший руководитель этого предприятия Сергей Вельможкин написал заявление о досрочной отставке, которую принял совет директоров компании.

Отметим, что Сергей Вельможкин работал в качестве генерального директора с 2015 года. Между тем Алексей Рогозин сохранит за собой пост вице-президента ОАК по транспортной авиации, на который его назначили в середине марта. Ранее он работал замглавы Департамента имущественных отношений Минобороны.