Фото: pixabay.com

Жители Алтайского края с 10 мая могут ездить на пригородных электричках, не заплатив за провоз велосипеда, сообщают в компании "Алтай-Пригород".

Как сообщается, на территории региона действует акция "Купи билет – вези велосипед бесплатно". Акция будет действовать до конца летнего сезона — до 30 сентября 2017-го.

В компании подчеркивают, что бесплатный провоз велосипедов действует во всех пригородных поездах, кроме скорых и ускоренных поездов "Калина красная", "Восток", "Просторы Алтая" с указанием мест. Акция распространяется на разовые и на абонементные билеты всех видов.

В Барнауле у пригородных касс есть удобная велопарковка. Такая акция уже в третий раз проходит в Алтайском крае. За это время пассажиры провезли свыше 10 тысяч велосипедов.