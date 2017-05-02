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Экс-министр финансов России, глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин прогнозирует ослабление рубля по отношению к доллару.

"При нынешней цене на нефть рубль немного ослабнет, может быть, чуть больше 60 рублей за доллар. Я думаю, что при нынешней цене около 56 долларов за баррель курс рубля мог бы быть чуть слабее. Если этот уровень цены на нефть сохранится, то курс немного ослабнет", – цитирует ТАСС бывшего министра.

Также Кудрин высказался в пользу того, что сегодня денежные средства стоит хранить не только в рублях, но также в долларах, евро и облигациях.

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"Я и раньше говорил о простой модели — в долларах, евро и рублях в одинаковой степени. Хотя сегодня я бы дополнил — и в государственных облигациях", — отметил он.

Напомним, что продажа облигаций федерального займа в России стартовала 26 апреля.