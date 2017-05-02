Дом семьи пенсионеров Телегиных в алтайском селе Курья в буквальном смысле смыло рекой. Крышу унесло течением, а сам дом теперь полузатоплен. ЧП произошло еще днем 27 апреля. Хозяева не пострадали, но теперь им негде жить. Об этой ситуации ИА "Амител" рассказал оставшийся без крыши Александр Телегин. Но мы также узнали и позицию администрации района.

О том, что дом на берегу реки Локтевки в селе Курья (переулок Больничный, 48) вот-вот упадет в реку, Александр Петрович и Людмила Владимировна Телегины поняли три дня назад. Вещи успели вынести из дома, сами перебрались в баню.

"В четверг (27 апреля — прим.ред.) пришли на обед, а дом будто нас и ждал, чтобы попрощаться. И за две минуты на наших глазах упал в реку. Часть крыши до сих пор висит под мостом. В самом доме все поломано. А мы там пять лет назад сделали капитальный ремонт: все стены утеплили и обшили, фундамент укрепили, пластиковые окна поставили", — рассказывает хозяин.

По словам Александра Телегина, в последние три года он неоднократно обращался в администрацию района, писал даже президенту. Писали и в природоохранную прокуратуру, где, опять же, по его словам, вину властей признали.

"Но в администрации говорят, что денег на берегоукрепление нет. Мол, обращайтесь в суд. Я и обращусь, буду нанимать адвоката, если потребуется", — говорит он.

У ближайшего соседа, через сто метров, берег осыпался почти до сарая. Через год вода дойдет и до других домов, уверен Телегин.

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У властей позиция иная. Глава администрации района Вячеслав Ковшов рассказал ИА "Амител" , что дом семьи Телегиных был ими застрахован в прошлом году, и теперь они получат страховку, которой должно хватить на покупку жилья.

"По Гражданскому кодексу обязанности имущественного характера лежат на собственнике. Он молодец, что застраховал дом. Мы со своей стороны, конечно, выплатим небольшую сумму помощи. Его искренне жалко, мы постараемся помочь, чем сможем", — сказал Вячеслав Ковшов.

Он добавил, что никакого ЧП нет, ситуация произошла не из-за паводка, река в этом месте постоянно меняет русло, и укреплять этот берег власти не будут. Других домов в зоне риска там нет, подчеркнул Ковшов.