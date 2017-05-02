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Организация Human Rights Watch (HRW) обнародовала доклад, в котором говорится о применении химического оружия в Сирии, в том числе в провинции Идлиб. Об этом пишет "Газета.ру".

Эксперты этой организации пришли к выводу, что в применении химического оружия в Идлибе, вероятно, использовали авиабомбы советского производства, предназначенные для проведения химических атак с применением зарина.

Специалисты подчеркивают, что такой вывод они сделали в том числе по фотографиям и видео остатков оружия, которое использовалось в Хан-Шейхуне 4 апреля. В докладе сказано, что фото и видео свидетельствуют о том, что были использованы авиационные бомбы ХАБ-250 или ХАБ-500. На осколках боеприпасов видна зеленая маркировка. Она напоминает ту, которая использовалась для советского химического оружия.

Также правозащитники считают, что в Сирии также применяли оружие в декабре прошлого года и в марте 2017 года.