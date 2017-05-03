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Погода в Алтайском крае, где в последние дни шел снег, начинает понемногу стабилизироваться — днем 3 мая в регионе будет преимущественно без осадков.
По данным алтайского ЦГМС, утром на дорогах края местами гололедица. Днем по региону +3...+8 градусов, по западу до +13 градусов.
Ветер будет северный, четыре-девять метров в секунду.
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В Барнауле днем без осадков, утром на дорогах также возможна гололедица. Температура в светлое время суток в краевой столице составит +4...+6 градусов. Ветер до девяти метров в секунду.
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