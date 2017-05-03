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Коттедж с мраморным камином и колоннами продают в Барнауле за 12,5 млн руб.

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Жилье площадью 517 квадратных метров находится недалеко от парка "Лесная сказка"

Фото: avito.ru

Коттедж площадью 517 квадратных метров на участке восемь соток продают в Барнауле за 12,5 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

"Первый этаж — просторный зал со встроенными колоннами, натуральный камин из белого мрамора, большая кухня-столовая со встроенным кухонным гарнитуром из дуба. Теплый пол; душевая, совмещенная с сауной, плюс отдельный санузел; в прихожей большой красивый аквариум объемом 400 литров. Дорогая деревянная лестница", — сказано в объявлении.

Между первым и вторым этажами находится большое окно-витраж. На втором этаже дома расположены четыре комнаты с большими окнами, кабинет, просторная ванная комната с джакузи, застекленный балкон, две гардеробные комнаты.

На третий этаж ведет винтовая лестница. На этом уровне находится зал, санузел.

В цоколе расположены прачечная с ванной, гостевая комната, бильярдная, кладовая, техническая комната. Во дворе имеется беседка из резного дерева, барбекю. Есть также летняя кухня.

Гараж рассчитан на три машины, имеется санузел.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

3.05.2017 07:30
гость

Бохато то как, а колонны выполняют роль подпорок, ага.

0  0
3.05.2017 08:06
- гость -

зачем гимнаста над кроватью повешали?

0  0
3.05.2017 08:14
- гость -

Крестный отец. Татара-тара-таратара-та-ра-ра...

0  0
3.05.2017 08:25
- гость -

Вот уж безвкусица... даже смотреть фото неприятно.

0  0
3.05.2017 08:26
- гость -

похожа на спальню Луи де финеса

0  0
3.05.2017 08:35
- гость -

А чё все дорогие дома такие ужасно безвкусный, в этом доме цыгане жили?

0  0
3.05.2017 08:38
гость

Просто эти дома были построены лет 20 назад. Люди хотят улучшить свои условия проживания, вот и продают

0  0
3.05.2017 08:44
- гость -

если мебель выкинуть и обшить- то вполне нормальный дом... А так.... особенно кошмарны рыбки.

0  0
3.05.2017 08:53
- гость -

Богатый не значит умный, чаще наоборот. Безвкусица и кич страшнейший

0  0
3.05.2017 08:56
- гость -

Мне кажется в этих объявлениях запятую в ценах не там ставят.Надо после первой цифры ставить, а не после второй как-то вот так, не 12,5 а 1,25 вот реальная цена

0  0
3.05.2017 08:56
- гость -

колонны не понятно зачем, подпирают потолок, что ли? В детской что за закуток? В спальне почему-то серванты какие-то, комната со шкафом-купе и диваном-это комната отдыха? Снаружи обычный деревенский дом под сайдингом. На пятёрку не тянет

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