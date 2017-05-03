Фото: avito.ru
Коттедж площадью 517 квадратных метров на участке восемь соток продают в Барнауле за 12,5 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
"Первый этаж — просторный зал со встроенными колоннами, натуральный камин из белого мрамора, большая кухня-столовая со встроенным кухонным гарнитуром из дуба. Теплый пол; душевая, совмещенная с сауной, плюс отдельный санузел; в прихожей большой красивый аквариум объемом 400 литров. Дорогая деревянная лестница", — сказано в объявлении.
Между первым и вторым этажами находится большое окно-витраж. На втором этаже дома расположены четыре комнаты с большими окнами, кабинет, просторная ванная комната с джакузи, застекленный балкон, две гардеробные комнаты.
На третий этаж ведет винтовая лестница. На этом уровне находится зал, санузел.
В цоколе расположены прачечная с ванной, гостевая комната, бильярдная, кладовая, техническая комната. Во дворе имеется беседка из резного дерева, барбекю. Есть также летняя кухня.
Гараж рассчитан на три машины, имеется санузел.
Комментарии
Бохато то как, а колонны выполняют роль подпорок, ага.
зачем гимнаста над кроватью повешали?
Крестный отец. Татара-тара-таратара-та-ра-ра...
Вот уж безвкусица... даже смотреть фото неприятно.
похожа на спальню Луи де финеса
А чё все дорогие дома такие ужасно безвкусный, в этом доме цыгане жили?
Просто эти дома были построены лет 20 назад. Люди хотят улучшить свои условия проживания, вот и продают
если мебель выкинуть и обшить- то вполне нормальный дом... А так.... особенно кошмарны рыбки.
Богатый не значит умный, чаще наоборот. Безвкусица и кич страшнейший
Мне кажется в этих объявлениях запятую в ценах не там ставят.Надо после первой цифры ставить, а не после второй как-то вот так, не 12,5 а 1,25 вот реальная цена
колонны не понятно зачем, подпирают потолок, что ли? В детской что за закуток? В спальне почему-то серванты какие-то, комната со шкафом-купе и диваном-это комната отдыха? Снаружи обычный деревенский дом под сайдингом. На пятёрку не тянет