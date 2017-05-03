Фото: avito.ru

Коттедж площадью 517 квадратных метров на участке восемь соток продают в Барнауле за 12,5 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

"Первый этаж — просторный зал со встроенными колоннами, натуральный камин из белого мрамора, большая кухня-столовая со встроенным кухонным гарнитуром из дуба. Теплый пол; душевая, совмещенная с сауной, плюс отдельный санузел; в прихожей большой красивый аквариум объемом 400 литров. Дорогая деревянная лестница", — сказано в объявлении.

Между первым и вторым этажами находится большое окно-витраж. На втором этаже дома расположены четыре комнаты с большими окнами, кабинет, просторная ванная комната с джакузи, застекленный балкон, две гардеробные комнаты.

На третий этаж ведет винтовая лестница. На этом уровне находится зал, санузел.

В цоколе расположены прачечная с ванной, гостевая комната, бильярдная, кладовая, техническая комната. Во дворе имеется беседка из резного дерева, барбекю. Есть также летняя кухня.

Гараж рассчитан на три машины, имеется санузел.