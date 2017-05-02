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Путин и Меркель в Сочи пройдутся "по самым проблемным точкам"

, ИА "Амител"
Меркель в ответ на благодарности от Путина назвала Россию важным партнером

Фото: inforeactor.ru

Владимир Путин встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Сочи. По словам российского президента, стороны в обсуждениях пройдутся "по самым проблемным точкам", сообщает Life.

"Большое спасибо, что вы сочли возможным приехать к нам, проинформировать о том, как идет подготовка к "Двадцатке" в Гамбурге. И, конечно, мы не можем не воспользоваться этим визитом для того, чтобы поговорить по двусторонним отношениям, по наиболее проблемным точкам. Я имею в виду Украину, Сирию, может быть, другие какие-то регионы", - сказал Путин.

Меркель, в свою очередь, назвала Россию важным партнером: "Конечно, мы обсудим ситуацию в "Большой двадцатке", где Россия является важным партнером".

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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