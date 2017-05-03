Россия отказалась вручать экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву повестку Вильнюсского окружного суда, намеревавшегося вызвать его в качестве свидетеля по делу о январских событиях 1991 года, передает ТАСС со ссылкой на литовскую судебную инстанцию.
"Российская Федерация отказалась предоставить Литве правовую помощь по данному делу, о чем нас проинформировало Министерство юстиции Литвы, получившее соответствующее уведомление российской стороны", — утверждал суд.
Согласно озвученной версии, просьба Литвы отклонена на основании статьи договора о правовой помощи, которая предусматривает такое решение в случае возможного ущерба суверенитету одной из сторон либо в случае противоречия принципам национальных законов.
В январе текущего года председатель судейской коллегии по данному процессу Айнора Корнелия Мацявичене заявила, что Горбачев повестку получил: "Повестка вручена 28 декабря. Она принята по адресу Фонда Горбачева в Москве".
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