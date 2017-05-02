2 мая в Бийске на улице 8 Марта снова забил фонтан, говорится в сообществе "Типичный Бийск".

Вероятнее всего, это является результатом традиционной весенней опрессовки труб. Как отмечается, это уже не первый случай появления фонтана в данном месте.