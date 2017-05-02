Среда, 3 Май, 00:44

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,95
€ 62,15
Brent
$ 51,5
-1°
Обь
516см -5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт – 2017 Паводок на Алтае – 2017 День Победы - 2017
Новости

11 пассажиров рейса "Москва-Бангкок" остаются в больнице

, ИА "Амител"
Двое по-прежнему находятся в палате интенсивной терапии

Фото: 24segodnya.ru

Заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Соснов сообщил о состоянии россиян, пострадавших в результате попадания самолета в воздушную яму, сообщает НСН.

"По последним данным, из 15 россиян, пострадавших в результате попадания самолета в воздушную яму 1 мая, которые были госпитализированы в тот же день в местную клинику, 8 человек были прооперированы, 4 сегодня были выписаны. В больнице остаются 11 человек, двое по-прежнему находятся в палате интенсивной терапии", - сообщил Соснов.

Состояние остальных пациентов оценивается врачами как удовлетворительное.

1 мая Boeing компании "Аэрофлот", выполнявший рейс "Москва-Бангкок", попал в воздушную яму. В результате пострадали 27 человек, из них 24 гражданина России. 

Материалы по теме

 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< май 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
00:12
"Роснефть" подала иск о взыскании с АФК "Система" более 106 млрд рублей 0
23:53
Пушков назвал двойной бухгалтерией слова Меркель о снятии санкций 0
23:29
Пять звезд российского хоккея, которые пропустят ЧМ-2017 0
23:09
Милонов опроверг свою потасовку с геями на майской демонстрации 0
22:56
Трехлетний ребенок утонул в луже во Владивостоке 0
22:27
На чемпионате мира по хоккею сыграет вратарь с фамилией Трус 0
22:04
Рыжего кота приняли на службу в ВМФ РФ - СМИ 0
21:54
Три министерства и ПФР проработают индексацию пенсий работающим пенсионерам 2
21:26
11 пассажиров рейса "Москва-Бангкок" остаются в больнице 0
21:04
В Бийске рукотворный фонтан бил до крыши дома 0
20:49
Навального заподозрили в уклонении от уплаты налогов 0
20:28
Путин и Меркель в Сочи пройдутся "по самым проблемным точкам" 0
20:04
Водитель BMW в Нижнем Новгороде издевался над школьным автобусом. Видео 0
19:48
Суд оштрафовал барнаульца, заказавшего детализацию звонков жены 0
19:29
Жителям Алтая с 10 мая разрешат бесплатно возить велосипеды в электричках 0
19:18
Бесплатные занятия с лучшими тренерами Барнаула организуют в парке летом 0
19:08
Коротко о главном: смертельная история с BMW X5 и отопительный сезон
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 2 мая
18:50
Двое детей умерли в Волжском от отравления ядом, которым травили тараканов 0
18:25
Ветеран ВОВ выпал из окна шестого этажа в Калининграде 0
18:04
HRW: химатаку в Идлибе произвели советскими авиабомбами 0
17:49
Кудрин спрогнозировал ослабление рубля к доллару 3
17:33
Жилой дом смыло рекой в алтайском селе. Фото 5
17:24
Сын Дмитрия Рогозина Алексей стал генеральным директором ОАО "Ил" 10
17:15
Барнаульский автовокзал меняет расписание в мае 0
17:04
Поход за пивом обернулся для барнаульца потерей двух миллионов рублей 5
16:47
Поставили "на счетчик": с 74 домов в Барнауле взимали деньги сверх нормы 0
16:31
Смертельное ДТП в центре Барнаула: водителя BMW X5 штрафовали 34 раза 45
16:23
Россиянам посоветовали не пить алкоголь на улицах в Анталье 3
16:14
Книги о любви и доброте: чем запомнился писатель Анатолий Алексин? 1
16:05
Американский министр назвал "развлечением после ужина" удар по Сирии 1
16:00
Эксклюзивные скидки в сети магазинов "Летуаль" 0
15:49
Мужчину судят за разбой и грабеж в барнаульских магазинах 1
15:34
Алтайские единороссы перенесли штаб-квартиру 4
15:23
Четырем российским министрам поручили простимулировать рождаемость 14
15:15
Актер Вилле Хаапасало снял передачу "Алтай за 30 дней" 0
15:04
Дмитрий Медведев поручил повысить МРОТ до прожиточного минимума 30
14:50
Более 600 человек примут участие в акции "Бессмертный полк" в Вашингтоне 0
14:38
Песков подтвердил проведение телефонного разговора Путина и Трампа 4
14:28
Машинист в Барнауле, виновный в смерти рабочего, оштрафован на 1 млн руб. 3
14:14
Торговый павильон загорелся в Барнауле 3
14:02
Барнаульским ветеранам вместе с едой к 9 мая подарят махровое белье и сумки 20
13:51
Пьяный водитель сбил насмерть пешехода в Горно-Алтайске и скрылся 2
13:44
Земля в иллюминаторе: как стать космонавтом в России? 6
13:35
Жительница Барнаула попросила друга оформить карту и украла его деньги 7
13:23
Назван ТОП-10 самых денежных вакансий в Барнауле по итогам апреля 0
13:14
Смертность от управляемых причин снизилась в Алтайском крае 0
13:03
Показываем, как барнаульцы пойдут в "Бессмертном полку" 9 мая в две колонны 7
12:51
Смотрим, как сенатор и депутат Госдумы поют о любви к Алтаю. Видео 6
12:34
Девушка сломала позвоночник, застряв в трубе аквапарка в Новосибирске 7
12:22
Цены на продовольствие в Алтайском крае "заморозились" 4

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.