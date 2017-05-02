Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил Минтруду, Минфину, Минэкономразвития и Пенсионному фонду проработать до 24 мая вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам.
Ранее глава ПФР Антон Дроздов сообщил, что для реализации этой инициативы потребуется около 200 миллиардов рублей.
Также Медведев поручил повысить минимальный размер оплаты труда до уровня прожиточного минимума.
Комментарии
АДМИН!!! Почему я не могу войти на сайт под своим логином "gorca"? Пароль не меняла. В чём дело-то?
И ёще- как вставлять картинки в комменты?