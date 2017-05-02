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Три министерства и ПФР проработают индексацию пенсий работающим пенсионерам

, ИА "Амител"
Для реализации этой инициативы потребуется около 200 миллиардов рублей

Фото: focnews.ru

Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил Минтруду, Минфину, Минэкономразвития и Пенсионному фонду проработать до 24 мая вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам.

Ранее глава ПФР Антон Дроздов сообщил, что для реализации этой инициативы потребуется около 200 миллиардов рублей.

Также Медведев поручил повысить минимальный размер оплаты труда до уровня прожиточного минимума.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

2.05.2017 23:19
Natalya_odnoklassniki

АДМИН!!! Почему я не могу войти на сайт под своим логином "gorca"? Пароль не меняла. В чём дело-то?

0  0
2.05.2017 23:20
Natalya_odnoklassniki

И ёще- как вставлять картинки в комменты?

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