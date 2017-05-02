Новый сотрудник появился на одном из судов ВМФ России. Им является рыжий кот, пишет "Газета.ru" со ссылкой на издание Telegraph.

Как сообщается, он стал первым из котов, кто отправился путешествовать на столь дальнее расстояние в составе команды судна российского флота. Отмечается, что хвостатый вместе с военными принимал участие в морском походе к берегам Сирии.

Издание ссылается на официальное сообщение Минобороны России в твиттере о первом коте-участнике дальнего похода боевых кораблей.

Telegraph отмечает, что кошки имели особое место на российских судах: "Кошки уже много лет находятся на борту российских кораблей, и теперь они служат тому, чтобы сделать их военные действия более милыми и приятными".