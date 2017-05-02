Пять звезд российского хоккея, которые пропустят ЧМ-2017

Сергей Бобровский (НХЛ, "Коламбус"). Несмотря на впечатляющий сезон, Бобровского в сборную России вызывать не стали. Ведь чуть раньше сезон завершила "Тампа", так что в национальную команду пригласили Андрея Василевского, который и будет основным голкипером на чемпионате мира.

Илья Ковальчук (Россия, СКА). Его контракт с клубом истек 30 апреля, и по другую сторону Атлантического океана активно обсуждают возможное возвращение Ильи в НХЛ. Но сейчас форварду важнее поправить свое здоровье — чемпионат мира он пропустит из-за операции на колене.

Павел Дацюк (Россия, СКА). Похожая ситуация приключилась и с Дацюком. Жаль, но рассчитывать на него тренерский штаб не сможет.

Александр Радулов (НХЛ, "Монреаль"). У Радулова нет на руках действующего контракта с клубом НХЛ, и любая травма, полученная на первенстве планеты, поставит под угрозу его карьеру в Северной Америке. Рисковать Александр не стал и отказался от приглашения в национальную команду.

Никита Зайцев (НХЛ, "Торонто"). Из-за травмы Зайцев пропустил начало первого раунда плей-офф с "Вашингтоном". Полученная травма не позволила ему показать свой максимум, а клуб после прохождения игроком медицинского обследования запретил ему ехать на чемпионат мира.