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Пять звезд российского хоккея, которые пропустят ЧМ-2017

, ИА "Амител"
Травмы, контракты, запреты и прочее
Пять ведущих российских хоккеистов не смогут помочь своей национальной сборной на чемпионате мира в Кельне и Париже, который стартует 5 мая, сообщает RT.
 
Сергей Бобровский (НХЛ, "Коламбус"). Несмотря на впечатляющий сезон, Бобровского в сборную России вызывать не стали. Ведь чуть раньше сезон завершила "Тампа", так что в национальную команду пригласили Андрея Василевского, который и будет основным голкипером на чемпионате мира.
 
Илья Ковальчук (Россия, СКА). Его контракт с клубом истек 30 апреля, и по другую сторону Атлантического океана активно обсуждают возможное возвращение Ильи в НХЛ. Но сейчас форварду важнее поправить свое здоровье — чемпионат мира он пропустит из-за операции на колене.
 
Павел Дацюк (Россия, СКА). Похожая ситуация приключилась и с Дацюком. Жаль, но рассчитывать на него тренерский штаб не сможет.
 
Александр Радулов (НХЛ, "Монреаль"). У Радулова нет на руках действующего контракта с клубом НХЛ, и любая травма, полученная на первенстве планеты, поставит под угрозу его карьеру в Северной Америке. Рисковать Александр не стал и отказался от приглашения в национальную команду.
 
Никита Зайцев (НХЛ, "Торонто"). Из-за травмы Зайцев пропустил начало первого раунда плей-офф с "Вашингтоном". Полученная травма не позволила ему показать свой максимум, а клуб после прохождения игроком медицинского обследования запретил ему ехать на чемпионат мира.
 
Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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