Депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов опроверг потасовку с представителями ЛГБТ-сообщества и оппозиции во время демонстрации в Санкт-Петербурге 1 мая, сообщает НСН.

"Вы что, с ума сошли, что ли? Меня даже рядом не было!" - заявил Милонов.

Ранее в СМИ сообщалось, что Милонов, специально приехавший для участия в первомайской демонстрации в Санкт-Петербург, повздорил с представителями секс-меньшинств, которые начали кричать на него, а кто-то якобы даже ударил депутата.

В YouTube был опубликован видеоролик о стычке Милонова с геями.