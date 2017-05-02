Пушков назвал двойной бухгалтерией слова Меркель о снятии санкций

Алексей Пушков в Ангелы Меркель о возможном снятии санкций с России. Российский сенатор твиттере прокомментировал слова канцлера Германиио возможном снятии санкций с России.

"Двойная бухгалтерия. Меркель "надеется на снятие санкций", но настаивает на их продлении. НАТО "хочет сотрудничать", но продолжает конфликт", — написал Пушков.

Меркель после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи выразила надежду на то, что Европейский союз снимет санкции с России в случае выполнения минских договоренностей по Украине.